Промедление смерти подобно: нужна директива ВОЗ

Сегодня газета The Straits Times опубликовала достаточно угрожающий вывод сингапурских ученых. Оказывается, передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 50-70% случаев. Проводимые исследования показали, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, и в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус. И это еще один очень опасный вызов, который должен принять мир, предпринимая меры против коронавируса.

Разумеется, бороться с видимым врагом всегда легче. Но коронавирус подкрадывается исподтишка, незаметно, и исследования ученых из Сингапура подтверждают бытующие и ранее предположения о бессимптомной передаче коронавируса. Пугает само процентное соотношение, ведь возможность заразиться в 50-70%% случаев от бессимптомного носителя диктует новые директивы в борьбе с распространением вируса. Т.е., Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна принять к сведению выводы сингапурских ученых, сделанные на основании проведенных в массовом порядке тестов, в том числе на круизных лайнерах Германии, Исландии, Республики Корея и частично в Китае, более того – как руководство к действию. Необходимо оперативно получить подтверждение – ведь, наверняка, ВОЗ обладает необходимой информацией о проводимых по всему миру тестах на выявление коронавируса и может сама провести анализ их результатов – и дать рекомендации, более того, даже принять директиву о массовом тестировании.

Если выводы сингапурских ученых подтвердятся, то промедление смерти подобно. Уже многие страны пожинают горькие плоды халатного отношения к возникшей проблеме. Понадеявшись на «авось», они опоздали с принятием превентивных мер и оказались в самых первых рядах по показателям распространения коронавируса. Вирусом охвачены уже около 200 стран, число случаев инфицирования коронавирусом во всем мире по состоянию на вечер 13 апреля превысило 1 млн. 917 тыс., из них более 1,35 млн. — активные, свыше 119 тыс. пациентов умерли.

Сегодня лишь в немногих странах проводится профилактическое тестирование. В основном тесты проводят по показаниям, в больницах или амбулаториях. Ну есть еще платное тестирование, причем даже можно заказать его на дому. Так делается в России, услуга стоит 1 250 рублей (29 манатов) плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента. Анализ на выявление коронавируса проводят сотрудники лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на дому по желанию и без направления врача.

В Исландии развернута широкая программа тестирования населения на зараженность коронавирусом, хотя жестких карантинных мер там не принято. На начало апреля было протестировано уже 17 900 человек из 360 000 живущих в стране, что составляет 5%, положительным были результаты у 1% обследованных. По итогам тестирования тоже оказалось, что около 50% из заразившихся не чувствовали симптомов заболевания. Это подтверждает выводы исследований, в которых подчеркивается важная роль больных без симптомов в распространении вируса.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США с начала апреля тоже начал проводить анализ крови на антитела, чтобы определить, сколько человек были заражены коронавирусом, включая тех, у кого болезнь прошла без симптомов. В ходе первой фазы анализ проведут среди людей, проживающих в эпицентре эпидемии, у которых не был выявлен COVID-19. Кроме того, будут проверены жители других районов и определенные группы населения, включая медперсонал. Но еще до этого, как заявил вице-президент США Майк Пенс, в общей сложности по всей стране было проведено уже 552 тысячи тестов.

Правительство Великобритании в конце марта заявило, что в ближайшие дни в стране может начаться широкомасштабное тестирование на антитела к коронавирусу. Уже заказано 3,5 миллиона тестов, будут заказаны еще миллионы.

Национальная медицинская академия Франции тоже порекомендовала правительству ввести масштабное тестирование населения на коронавирус. По действующим протоколам во Франции сегодня обязательное тестирование на Covid-19 проводится пока только лицам с тяжелыми характерными симптомами, но в Министерстве здравоохранения Франции говорят, что планируют массовые тестирования с конца апреля — сейчас во Франции не хватает материалов для общенационального тестирования.

В Азербайджане на сегодня согласно сообщению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, действующего при Кабинете министров, проведено 66 677 тестов, что составляет 0,67 % от числа жителей, число зараженных 1 148. Тест-системы для определения коронавируса были доставлены в Баку еще в середине марта представительством ВОЗ. И тестирование проводится среди пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, причем исключительно государственными медицинскими учреждениями, оно бесплатное. Проверяют также помещенных на карантин после возвращения из-за рубежа. Проверки в профилактических целях не предусмотрены, частные клиники тесты не делают. В случае высокой температуры, кашля, дыхательной недостаточности рекомендуется вызывать скорую, сотрудники которой на месте возьмут образцы из носоглотки или горла, а затем решат, везти ли человека в больницу или обязать его не выходить из дома до получения результатов экспресс-анализа – на это требуется пять-шесть часов. Образцы, взятые у пациентов с подозрением на коронавирус, исследуются в более чем 20 диагностических лабораториях, которые расположены в Баку и регионах страны. В случае положительного результата больного госпитализируют, а контактных помещают на карантин и тоже тестируют.

Азербайджану безвозмездно передала в качестве помощи 120 наборов тест-систем из расчета на 12 тысяч исследований для лабораторной диагностики COVID-19 и Россия. Как сообщили «Кавказскому узлу» в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП), запасов тестов достаточно для продолжения исследований, и они постоянно пополняются.

Для сравнения: в соседней Грузии, где, кстати, наиболее благополучная ситуация из всех южно-кавказских республик – 296 случаев, было протестировано 3 200 человек, но 10 апреля Министерство здравоохранения определило правила проверки на наличие коронавируса при помощи различных тестов и определило протокол действий. Согласно новому протоколу, часть лиц пройдет быстрые тесты на наличие антител коронавируса. Такое тестирование предназначено для находящихся в тюрьмах, домах престарелых, психиатрических клиниках, а также для военнослужащих и духовных лиц, в том числе в монастырях. В случаях, если тест будет положительным, находящихся вместе с инфицированными людей будут рассматривать как возможные контакты и их отправят в самоизоляцию и возьмут пробы для дополнительных тестов. Кроме того, быстрое тестирование коснется лиц, относящихся к риск-группам. Также на наличие антигена будут проверять близкие контакты заболевших, контакты заболевших с симптомами, пациентов из зон высокого распространения, лиц без симптомов, работающих на стратегических объектах.

В Армении протестированы около 6 тыс. человек. Но там действует онлайн-тест оценки состояния здоровья по приложению Covid-19 Armenia, и из прошедших онлайн-тест 4900 оказались в красной зоне, 21 человек отправлены на тестирование.

В Молдове конкретно отказываются от массового тестирования населения — сегодня об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, сославшись на отсутствие рекомендации ВОЗ. Хотя число случаев заражения коронавирусной инфекцией там превысило 1700 человек, скончалось 36 человек, вылечились всего 107 пациентов, при этом было проведено около 20 тыс. тестов.

Однако, к массовому тестированию по примеру Южной Кореи, не дожидаясь рекомендации ВОЗ, приступили в Германии – по 200 000 человек в день, хотя в целом диагностика и лечение коронавируса находятся здесь на очень высоком уровне. Если соотношение количества инфицированных и умерших в Италии составило чуть ли не 10 к одному, а это означает, что смертность превысила показатели в 10%, то в Германии длительное время она пребывает на уровне 0,4%.

Если учесть, что Южная Корея довольно быстро обуздала пандемию, в том числе за счет тотального тестирования населения, и принять во внимание выводы ученых, то массовое тестирование действительно может стать наряду с карантином одной из главных действенных мер против коронавируса. Нужны лишь рекомендации ВОЗ, что стало понятно на примере Молдовы, премьер которой ссылается на эту организацию. Ясно, что процесс тестирования всего населения длительный и довольно затратный, но не меньше мир теряет от последствий, которые вызвала пандемия. Кроме того, надо помнить – ранняя диагностика и профилактика в любом случае обходится дешевле, чем лечение самой болезни. А в данном случае – и дешевле затрат на лечение экономики, которые потребуются в посткоронавирусный период.

Так что, время не терпит, ВОЗ должна принять решение.