Азербайджан последователен в поддержке принципов международного права и в частности уважения территориальной целостности суверенных государств. Баку одинаково осуждает посягательства на эти принципы с чьей стороны бы это не исходило, и, даже, когда это порождает риски осложнений отношений с крупными игроками мировой политики.

Так, Баку подчеркнуто отмежевался от признания Косово, не поддержав инициативы Западных государств, и немедленно отозвал свой миротворческий контингент из этого балканского края. Азербайджан решительно поддержал территориальную целостность Грузии во время августовской войны 2008 года и последующего признания Россией «независимости» ее мятежных регионов – Абхазии и Южной Осетии. Баку, конечно, не поддержал аннексию Крыма и создание сепаратистских образований на Донбассе в 2014 году. Азербайджан поддержал и поддерживает территориальную целостность Украины и в нынешней войне, развязанной против нее Россией.

Более того, уже с первых дней военных действий Баку стал оказывать конкретную помощь Украине. Так, на АЗС украинской дочки госнефтекомпании Азербайджана бесплатно могут заправляться автомобили экстренных служб – «скорой помощи», «пожарные». Кроме того, Азербайджан выделил топливо для обеспечения сельскохозяйственных машин, задействованных на уборке урожая. Были отправлены крупные партии гуманитарной помощи для Украины, выделенные по линии правительства Азербайджана и администраций крупных городов страны. Не счесть количество гуманитарной помощи, собранной по инициативе самих граждан Азербайджана. Недавно на реабилитацию в Азербайджан были приглашены украинские дети, потерявшие в войне родителей. Этнические азербайджанцы в Украине встали на защиту своей новой родины, десятки из них отдали жизни в этой борьбе за целостность страны.

К сожалению, не всегда государственные деятели, лидеры общественного мнения Украины по достоинству оценивают поддержку Азербайджана и азербайджанцев. Особое недоумение вызывает, когда в украинских СМИ и устами официальных лиц звучат необъективные оценки относительно армяно-азербайджанского конфликта, искажается историческая правда и объективная реальность, основанная на нормах международного права. И вообще не поддается никакому логическому объяснению симпатии и сочувствие Армении, которая не поддержала Украину даже символической помощью, не говоря уже о гуманитарных грузах и добровольцах, отправляемых армянством на оккупированные украинские территории.

Одним из ярких проявлений такой несправедливой предвзятости в отношении Азербайджана стали высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова в эфире украинского телеканалу «1+1». Так, выражая уверенность, что западные государства не предадут Украину, он указал, что это Россия «может предать» своих союзников.

«Это россияне могут так сделать: они так предали армян – Азербайджан зашел на ту территорию, которую считает своей, вы видите, что сегодня россияне предали Сирию, там происходят определенные процессы. Я очень не хочу, чтобы Европа с нами так поступила. Но думаю, этого не будет, потому что мир за этим наблюдает», — заявил в частности Данилов.

Силовику такового высокого уровня в украинском государстве должна быть хорошо известна официальная позиция своей страны и международного сообщества. Карабах азербайджанской территорией считает не только Баку, но и все международное сообщество, в том числе Украина, признающие территориальную целостность Азербайджана. Эту истину неустанно повторяет и посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, из уст которого рефреном звучат слова благодарности и признательности за помощь, оказываемую азербайджанским государством и народом его стране.

Данилову, как государственному деятелю высокого уровня, не позволительно совершать такие «промахи», он все-таки ни журналист, ни блогер, ни общественный деятель. Его слова бросают тень на позицию украинского государства, омрачают двусторонние отношения в столь сложный момент истории.

Другим примером профессионального невежества, а может и преднамеренной провокации стал пассаж ведущего провластного украинского телеканала Freedom, который посетовал на то, что «русские вдруг ушли из Лачина и этих сел (Забух и Сус), и Азербайджанские войска заняли эти позиции и «оккупировали, не принадлежавшие им с 1992 года территории».

Было бы интересным посмотреть на реакцию украинцев, если бы на азербайджанском телеканале назвали бы возвращение Киевом территорий на Донбассе «оккупацией».

Подобные выпады против Азербайджана в политическом дискурсе Украины не должны оставаться без ответа. Конечно, реагировать на каждого блогера или активиста невозможно и нет смысла, однако высказывания силовиков, чиновников, депутатов, заявления, звучащие в эфире провластных телеканалов не должны оставаться без ответа со стороны посольства Азербайджана в Киеве, членов группы Милли Меджлиса по связям с парламентом Украины, азербайджанских экспертов и др. Если, подобные вещи будут продолжаться, то, очевидно, уже придется на более высоком уровне доводить недовольство Баку.

В отношениях между государствами и странами дружба — это взаимная добрая воля и в то же время обоюдная ответственность. Она ценна, когда ею дорожат обе стороны.