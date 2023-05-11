Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала проведения суда над бывшим президентом страны Николя Саркози по делу о возможном финансировании избирательной кампании 2007 года ливийскими властями.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал BFM.

Прокуратура обнародовала 425-страничное обвинительное заключение с требованием отдать под суд Саркози и 12 других подозреваемых по этому делу, среди которых, в частности, бывший глава МВД Клод Геан, экс-министр по вопросам бюджета Франции Эрик Верт, один из ближайших помощников Саркози Брис Ортефе. Бывшего президента Франции прокуратура обвиняет в «пассивной коррупции, участии в преступном сообществе, незаконном финансировании избирательной кампании и растрате государственных средств».

Теперь свое мнение по поводу возможности суда должны высказать следственные судьи.

Впервые о финансировании кампании Саркози заявил в начале марта 2011 года сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам. В интервью телеканалу Euronews он утверждал, что Саркози получал финансовую поддержку от ливийского правительства.