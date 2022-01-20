Требование адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили признать его потерпевшим отклонено из-за необоснованности, сообщает в четверг прокуратура республики.

В частности, в прокуратуре считают, что в расследовании по фактам возможных нарушений (в тюремной больнице в Тбилиси, в военном госпитале в Гори и при переводе в тюрьму в Рустави) в отношении заключенного Саакашвили, которое начала в ноябре 2021 года служба государственного инспектора Грузии, не были проведены все необходимые следственные и процессуальные действия.

«По делу назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза того, насколько было оказано соответствующее медицинское обслуживание Саакашвили в период его нахождения в заключении, назначена психологическая экспертиза, по затребованным в рамках дела аудио-видеозаписям назначены габитоскопическая, видеоскопическая и информационно-технологическая экспертизы, а также трасологическая экспертиза, результаты которой следствие до сих пор не получило», — сказано в заявлении.

В прокуратуре в этой связи отмечают, что на данном этапе прокуратура не может принять по делу какое-либо сводное решение, в том числе признать Саакашвили пострадавшим.

При этом прокуратура выражает готовность предоставить адвокатам Саакашвили возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. (interfax.ru)