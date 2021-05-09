Прокуратура Грузии ходатайствует об освобождении депутата Мелии

Генпрокуратура Грузии обратилась в Тбилисский суд с ходатайством об освобождении депутата, главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, за которого ЕС заплатил залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.). Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе генпрокуратуры.

«Да, я подтверждаю вам, что прокуратура уже обратилась в суд с соответствующим ходатайством [об освобождении Мелии]», — сказала сотрудница пресс-службы генпрокуратуры, подчеркнув, что пока неизвестно, когда суд назначит заседание по указанному делу.

Европейский фонд за демократию в субботу заплатил залог в размере 40 тыс. лари за депутата Мелию, чтобы его выпустили из-под стражи. Освобождение Мелии, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, является одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и представителями оппозиции. Евросоюз с самого начала предлагал Мелии заплатить за него залог, однако политик не соглашался, так как считал выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и политически мотивированными.