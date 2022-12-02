Производство смартфонов Apple iPhone 14 в 2022 году сократится с 92 млн единиц до 76 млн единиц.

Как передает # со ссылкой на Bloomberg, такой прогноз сделали аналитики компании UBS.

Снижение производства аналитики связали с ситуацией на предприятии Apple Foxconn в Чжэнчжоу. Оно было закрыто на карантин из-за роста числа COVID-19, что привело к тому, что рабочие провели протесты.

Другая причина — слабый спрос на бюджетные модели — iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Оба этих фактора в совокупности могут привести к серьезным проблемам для бизнеса Apple, так как изначально более дорогие модели компенсировали падение спроса на стандартные.