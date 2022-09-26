Компания Apple частично перенесла производство iPhone 14 из Китая в Индию. Об этом сообщает издание My Drivers.

Отмечается, что между анонсом и стартом производства новых смартфонов в Индии прошло менее трех недель. Хотя о планах Apple по сборке iPhone в Индии было известно и раньше, ожидалось, что случится это не раньше, чем через два месяца после старта продаж устройств новой линейки. С чем именно связана спешка Apple, не сообщается.

Известно, что на данный момент из новых смартфонов американский техногигант будет производить в Индии только iPhone 14 – это пятая модель, сборку которой Apple доверила фабрике за пределами Китая. Сборка версий Pro и Pro Max продолжится в КНР.