Компания Apple намерена серьезно обновить микрофоны в iPhone 16. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо.

В своих будущих смартфонах Apple сделает большую ставку на функции собственного генеративного ИИ вроде GPT – он будет привязан к голосовому ассистенту Siri. И чтобы Siri лучше вас слышала, айфону понадобятся особые микрофоны с лучшим соотношением сигнал/шум.

Новые микрофоны будут качественнее отсеивать голоса людей от посторонних звуков, вдобавок, они предложат улучшенную защиту от влаги. Таким образом, систему микрофонов в iPhone 16 можно будет назвать самой продвинутой за всю историю айфонов.

Новые iPhone покажут только в сентябре, но это не останавливает инсайдеров от «сливов» и утечек. Портал MacRumors собрал 16 самых ожидаемых функций и новвоведений, которые Apple приберегла для линейки 2024 года.

Среди них – увеличенные дисплеи, искусственный интеллект и мощные чипсеты. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

Кроме того, Apple почти наверняка распространит одну из главных «фишек» iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на всю будущую линейку iPhone 2024 года. Речь идет о настраиваемой кнопке Action Button.