Производители смартфонов потребовали полной предоплаты вместо отсрочек платежей для поставок в Россию, сообщает Forbes. Компании, которые раньше предоставляли рассрочки, сокращают их.

Источники Forbes сообщают, что большинство брендов продолжают поставки — приостановили их на данный момент только Apple и Samsung. Другие вендоры ведут постепенные поставки, либо их планируют, но есть также и неопределившиеся партнеры.

Отмечается, что отгрузочные цены на смартфоны и другую цифровую технику в России выросли в марте на 30%.