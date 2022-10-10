Акции крупнейших производителей полупроводников Китая на открытии сегодняшних торгов просели от 4 до 20%. Так инвесторы отреагировали на пятничное решение администрации Джо Байдена ужесточить ограничения на экспорт американских технологий в КНР.

Как передает # со ссылкой на газету The Financial Times, в общей сложности рыночная капитализация ведущих производителей микрочипов Китая сегодня сократилась на 8,6 млрд долларов. К примеру, акции Semiconductor Manufacturing International, крупнейшего производителя полупроводников в Китае, подешевели на бирже Гонконга на 4%. Котировки Hua Hong Semiconductor просели на 9,4%, а капитализация Shanghai Fudan Microelectronics рухнула более чем на 20%. А акции Naura Technology, котирующейся на Шэньчжэньской бирже, по итогам торгов просели на максимально допустимые 10%.

Согласно пятничному постановлению правительства США, американским компаниям и лицам запрещается продавать полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без получения экспортной лицензии. Любая торговля полупроводниками с китайскими партнерами должна быть одобрена властями США. При этом Министерство торговли США в пятницу внесло в список «непроверенных компаний» еще 31 организацию из Китая, которым запрещается покупка американских технологий.