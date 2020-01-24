Прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков, местами туман.

Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, днем 5-8 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков. В отдельных местах будет туман. Ночью температура воздуха составит 0-3, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 0-3 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков. Утром местами возможен туман. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла.

В низменных районах в основном пройдет без осадков. Утром местами ожидается туман. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. На некоторых территориях ожидается туман. Ночью температура воздуха составит 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

В столице — Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром прогнозируется туман. Слабый южный ветер днем 25 января временами усилится. Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 7-11 градусов тепла.