Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра к вечеру местами вероятны осадки.

Будет преобладать северо-западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем — 30-33°, в Баку ночью — 23-25° тепла, днем — 30-32°. Атмосферное давление понизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах местами ожидаются грозы и дожди. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем — 21-36°, в горах ночью — 9-14° тепла, днем — 18-23°.