20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах Абшеронского полуострова ожидается мокрый снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами 23-25 м/с, вечером местами на полуострове усилится до 28-30 м/с.

Температура воздуха ночью и днем составит 2-5° тепла.

21 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, утром сменится северо-восточным — 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем — до 6°тепла.

22 марта временами ожидаются дожди. Ветер северный — 10-15 м/с, днем порывы до 18-23 м/с.

Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем — до 6° тепла.

23 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако есть вероятность, что утром местами пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, днем сменится северо-восточным ветром со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 6-8° тепла.