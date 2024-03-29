30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны дожди, кратковременно усиливающиеся к ночи, и грозы. Ночью и утром местами туман. Утром временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем — ​​13-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем — 55-65%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако утром в некоторых местах, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются дожди, в горных районах — снег. Местами вероятны грозы, град, к вечеру интенсивные осадки, туман. Временами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем ​​20-25 градусов тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — ​​5-10 выше нуля.