30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны дожди, кратковременно усиливающиеся к ночи, и грозы. Ночью и утром местами туман. Утром временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха ночью составит 5-10, днем — 13-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем — 55-65%.
В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако утром в некоторых местах, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются дожди, в горных районах — снег. Местами вероятны грозы, град, к вечеру интенсивные осадки, туман. Временами усилится западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 5-10 выше нуля.