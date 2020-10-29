Профсоюзы Азербайджана внесут свой вклад в восстановление освобожденных от оккупации земель

Освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации сплотило наш народ. Каждый гражданин, каждая организация Азербайджана вносят свой посильный вклад в Победу.

В том числе профсоюзы Азербайджана в эти дни так же, как и вся страна, рядом с нашей доблестной армией. Так, профсоюз медиков отправил в лазареты необходимые раненым военным медикаменты и костыли. Об этом # заявил вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш», председатель профсоюза санаторно-курортной системы и туризма Азербайджана Джамаладдин Исмаилов.

«Наш профсоюз готов будет оказать помощь в вопросах, связанных с торговлей, инфраструктурой системы питания, а также восстановлением курортной системы освобожденных от оккупации Арменией территорий. У нас есть большой опыт в этих вопросах, который, как я уверен, будет полезен при строительстве на этих землях мирной жизни», – подчеркнул он.

По словам Исмаилова, они обязательно начнут восстанавливать знаменитые курорты тех мест – лечебные санатории «Исти су» и «Шуша». Он отметил, что целебные воды в данных санаториях способны излечить от многих болезней, в том числе заболеваний опорно-двигательной системы. Многие годы азербайджанский народ был лишен доступа к ним, но Исмаилов уверен, что в скором времени, эти уникальные лечебные жемчужины вновь будут доступны жителям нашей страны. Правда, сначала потребуется с нуля выстроить разрушенную санаторную инфраструктуру, после чего отправить туда соответствующий высококвалифицированный персонал.

«После окончания освободительной войны нужно будет создать реабилитационный центр для военных, получивших ранения, где им будут оказывать в том числе психологическую поддержку. Наша организация готова оказать в связи с этим необходимую помощь»,–сказал Исмаилов.

Говоря о работе профсоюзов на освобожденных территориях, эксперт отметил, что там, безусловно, будет создана инфраструктура профсоюзных организаций. Этим будет заниматься Конфедерация профсоюзов. Суть такой работы в ее социальной направленности.

«Если государство поставит перед профсоюзами конкретные задачи, эти задачи будут выполнены. В частности, профсоюзы могут оказать содействие местным органам самоуправления в организационных вопросах, например, связанных со строительством. На территориях, тридцать лет находившихся под оккупацией, разрушены жилые здания, госучреждения, коммуникации. Это, – говорит Исмаилов, – все надо будет выстраивать заново, по-новому, упорядоченно и с учетом требований времени. Органы самоуправления, районная администрация должны дать предложения в связи с тем, какие объекты нужны в данных районах. Нужна Комиссия по восстановлению социально-экономической инфраструктуры освобожденных районов в составе представителей Кабмина, Мнэкономики, Минмолодежи, Госкомитета по работе с беженцами и профсоюзов».

По мнению эксперта, к восстановлению нужно привлекать волонтеров, это будет всеобщее волонтерское движение. В частности, необходимо создавать студенческие строительные отряды. Функцию по созданию таких отрядов могут взять на себя профсоюзы.

«У нашей молодежи силен дух патриотизма, потому не сомневаюсь, что желающих попасть в такие стройотряды среди студентов будет много. Ночевать студенты смогут в палатках, а есть на полевой кухне. В советское время не попасть в стройотряд было для студента чуть ли не трагедией, так как каждый хотел быть полезен. Сейчас все будет так же, все граждане Азербайджана стремятся помочь Родине. Военные рискуют ради освобождения наших территорий жизнями, и освобожденные земли должны быть восстановлены и благоустроены. Восстанавливать придется не только бывшие под оккупацией земли, но и инфраструктуру городов, расположенных вдали от фронта, пострадавшую в результате обстрелов со стороны Армении», – сказал Исмаилов.

Конечно, очистка территории и строительство объектов не должны быть в ущерб учебе, потому стройотряды должны работать во время каникул и только в том случае, если в данной местности будет абсолютно безопасно. Это вопрос не ближайших нескольких месяцев, но надо уже сейчас, как считает эксперт, иметь конкретный план действий.