Увеличивается количество фактов, подтверждающих причастность ИГИЛ-К (Хорасан) к террористическому акту в развлекательном центре Crocus City Hall. При этом не уменьшаются попытки привязать к этому Украину. Причем делается это настолько грубо и непрофессионально, что закрадывается сомнение в устойчивости мышления российского пропагандистского аппарата. Вплоть до Путина.

Вздорность приводимых доводов разбивается обыкновенной логикой. Террористов вроде бы задержали в 100 км от украинской границы, но до белорусской было гораздо ближе.

Как пишет российское государственное издание РБК, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусские пограничники предотвратили бегство за границу предполагаемых террористов, причастных к расстрелу в Красногорске. Этим он косвенно подтвердил, что боевики направлялись в Беларусь, а не в Украину.

Второй вопрос. Сейчас нет более охраняемого периметра чем российско-украинская граница. Мало того, что она, очевидно, не только насыщена огромным количеством российских пограничников и других силовиков, но еще и плотно заминирована. Пересечь ее в принципе возможно только в определенных местах, которые находятся под неусыпным наблюдением и полностью простреливаются. Попасть на них и незаметно и безопасно пройти не представляется возможным.

Путин утверждает, что на украинской стороне террористам вроде бы подготовили окно. А на российской? Ведь до украинской территории надо пересечь границу с российской стороны. Ведь, как утверждают в Москве, она на замке. Или у террористов были ключи от этого замка. Ответа нет по очень простой причине — на украинской стороне никто к приему террористов не готовился и никаких окон не создавал.

Вторая версия о провокации российских спецслужб выглядит более правдоподобной, но она основывается на фактах прошлого и в какой-то мере подкрепляется целым рядом нестыковок и странностей в действиях правоохранителей.

Мы остановимся на некоторых, наиболее кричащих.

Во-первых, как террористы смогли беспрепятственно войти в концертный зал, расстрелять людей, а после покинуть место преступления? И это в Подмосковье, как и собственно и в Москве, которые насыщены большим количеством силовиков, где камер наблюдения видимо невидимо, а также металлоискателей и прочих средств защиты. Развлекательный центр находится недалеко от комплекса строений правительства Московской области, прокуратуры и т.д. И все они находятся под особым наблюдением и охраной, как и все вблизи.

Во-вторых, террористы, расстреляв людей и устроив пожар, уезжают с места преступления на том же автомобиле, на котором приехали. Машина уже известна силовикам, объявлена в розыск. Несмотря на это и все операции по перехвату, боевики спокойно преодолевают почти 400 км, направляясь якобы в сторону украинской границы, а фактически к линии фронта. Либо они совсем безбашенные, либо их отход был плохо продуман и вообще не предусматривался. Однако нас в данном случае интересуют действия силовиков и их поразительная, по крайней мере, на первый взгляд беспомощность. Или все это звенья вполне сознательной цепи.

В-третьих, акция продолжалась около полутора часов, в ходе которого преступники спокойно и не спеша убивали людей и совершали поджог. Все это время российские силовики бездействовали. Или это звенья все той же цепи?

Эти и другие факты косвенно подтверждают версию о следе российских спецслужб. Полностью мы ее не отвергаем, но хотим обратить внимание на сопряженную с ней и, как представляется, более правдоподобную.

Кто бы не устроил этот теракт, он свидетельствует об очень серьезном провале российских спецслужб. Причем о возможности налета по разным каналам в Москву сообщали западные спецслужбы.

Совершенно ясно, что у них, особенно у американских, есть большая агентура в первую очередь в российских ФСБ, ГРУ и важных учреждениях, а также среди террористов. Данные американской разведки о готовящемся нападении на Украину оказались достаточно точными. Были ли основания сомневаться в их предупреждении о терактах.

Однако в Москве их либо проигнорировали, либо посчитали дезинформацией. Собственно, об этом заявил Путин в своем выступлении 19 марта. Западные предупреждения он расценил как способ шантажа или обмана. Тем самым постарался их обесценить и что теперь? Так и вспоминается строка из стихотворения Александра Пушкина «Признание», «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!». Путин все время жалуется, что Запад его обманывал и теперь расписался в невозможности защитить, по крайней мере, столицу от террористов. А ведь обещал находить и мочить их везде.

Теперь о странной бездеятельности силовиков, не начинающих штурм почти полтора часа. Первое что приходит — это шоковое состояние и непонимание сути происходящего.

Если следовать логике Путина, что предупреждения о теракте есть игра западных разведок, то произошедшее не укладывается в сформированную картину. Из нее неясно кто и за что отвечает, что и кто должен делать.

Далее наступает обычная бюрократическая неразбериха и перекладывание ответственности. Такое положение не допускает никакой инициативы, потому что сам будешь и виноват. Лучше ждать приказа сверху, а там все та же самая неразбериха и ожидание приказа самого. Он же должен назначить старшего.

На все эти бюрократические и аппаратные разборки ушло драгоценное время, от ранений и угарного газа погибли люди, которых можно было спасти, многих довольно легко.

Вообще с террористами должны бороться подразделения ФСБ. Однако не все просто. Территориально развлекательный центр входит в компетенцию Управления ФСБ по городу Москве и Московской области. Так что центральный аппарат здесь не главный и должен только оказывать помощь.

Руководитель управления генерал Алексей Дорофеев, как говорят злые языки, находится в контрах с первым заместителем директора ФСБ генералом армии Сергеем Королевым и другими заместителями директора.

Формально Дорофеев им подчиняется, но он вхож к Путину, а это гораздо сильнее и важнее формальных званий и должностей. Тут и возникает желание подставить аппаратную ножку то ли сопернику, то ли конкуренту. Он прошляпил террористов в столице, допустил теракт в центре, пусть отдувается.

Второй важный игрок — МВД. О взаимной «любви» двух структур написаны книги и сняты кинофильмы. Здесь тоже море нестыковок и несогласованностей. Полиция тоже должна обеспечивать, но зачем ей выбиваться в первые, если дело это ФСБ. Пусть, если они такие борзые решают проблемы и получают шишки в случае неудачи. Полиция постоит на внешнем периметре и будет избивать журналистов. Делать или имитировать дело все-таки надо.

Если принять версию об аппаратных играх в ФСБ, то тогда можно объяснить и игнорирование предупреждения западных спецслужб.

Такие сообщения поступают в соответствующие подразделения и далее по ним составляются доклады вышестоящему начальству. И здесь содержание как таковое уходит на второй или третий план. Важно сообщить, но так, чтобы это соответствовало настроению начальников. У них же подход строго такой, какой им сообщает Путин. Если последний уверен, что Запад обманывает, значит и сообщения из-за океана укладываются в такую же парадигму. Напишешь что-то другое получишь в лучшем случае нагоняй, а в худшем полное несоответствие должности с вытекающими последствиями.

О западном сообщении доложили, но так чтобы посеять сомнения в их достоверности или вообще в полной дезинформации. Именно так следует из заявлений Путина о шантаже и нечестной политике сплошного обмана. Так всегда в тоталитарной системе, а Россия сейчас именно такая, когда вроде источники разные, но их доклады удивительно похожи по выводам. Давно известно, что чем выше начальники, тем меньше они читают. В лучшем случае только выводы.

Путин привык работать с документами. но у него нет альтернативных источников информации. Иностранную, например, доступную ему в оригинале немецкую прессу он не читает, тем более не пользуется интернетом и пабликами даже патриотическими. Вот и полагается он только на содержимое папок, которые ему приносят.

Диктаторы любят сталкивать своих подчиненных, усиливают их вражду, чтобы не могли сговориться о чем-то. Как показывает практика, это не гарантия от заговоров и государственных переворотов, но на какое-то время власть стабилизирует.

Оборотная сторона этой медали состоит в получении не подлинной, а искаженной информации, а это верный путь к провалам и многим напастям.

Война в Украине существенно ослабляет Россию по многим направлениям. Эту слабость почувствовали террористы всех мастей и видов. Это видно по Центральной Азии и Северному Кавказу. Неспокойно в мусульманских республиках Поволжья. Все это создает питательный бульон для роста радикальных настроений, чем спешат воспользоваться террористы.

Сюда же следует отнести и аппаратные игры против которых у диктаторов вообще нет лекарств. Всегда бюрократы и аппаратчики будут выжидать и подставлять конкурентов.

Именно здесь, по нашему мнению, следует искать тотальное бездействие российских спецслужб при ликвидации теракта и его последствий. При следующем нападении боевиков все опять повторится сначала. Изменений ожидать не приходится, а имитация борьбы с терроризмом продолжится.