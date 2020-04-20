Продукты по карточкам: нужно ли внедрить такой способ поддержки малоимущих в нашей стране?

Карантинные меры, предпринятые в связи с эпидемией коронавируса, привели к тому, что у многих граждан резко сократились доходы, а кто-то и вовсе остался без средств к существованию. В качестве поддержки безработным в нашей стране предусмотрена выплата единовременного пособия. Но далеко не все безработные смогут по тем или иным причинам его получить. В частности, на пособие не могут претендовать люди, имеющие участок земли, пригодный для сельскохозяйственной деятельности, так как они не считаются безработными. А ведь у них может не быть никакого дохода.

К тому же, помощь нужна не только безработным, но и тем, чей доход находится на уровне прожиточного минимума, ведь они не живут, а выживают.

Существуют разные формы поддержки граждан, находящихся в трудной финансовой ситуации. В России, например, производители и поставщики продовольствия предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих. Эта мера, как считают авторы идеи, поддержит не только нуждающихся граждан, но и отечественный бизнес. Замысел таков: малоимущие будут получать некоторую сумму на специальную карту, и тратить эти средства только на определенные виды товаров, причем местного производства.

Глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов считает, что стоило бы ввести продуктовые карточки и в нашей стране. По его словам, в последнее время в ССПА поступают звонки от людей, которые нуждаются в продуктах питания. Он заявил #, что если карточная система будет введена, соответствующие структуры должны следить за тем, чтобы она была справедливой, и карточки получили те, кому они действительно нужны.

«Немало людей сейчас в тяжелом положении в регионах. То, что у них есть свои земельные участки, не означает, что у них есть необходимая еда и другие товары первой необходимости. Сейчас помощь малоимущим оказывают отдельные люди и организации, но мне кажется, что карточная система позволила бы охватить больше бедных», – считает он.

Экономист Натиг Джафарли считает, что в России вряд ли введут подобную систему, ведь она негативно скажется на имидже правительства. А ведь в этой стране в скором времени будет референдум по изменению конституции. В такой ситуации принимать такое решение вряд ли захотят.

«В Азербайджане также вряд ли решатся на этот шаг, ведь это будет означать признание того факта, что в стране немало нуждающихся. Скорее, неофициально госкомпаниям, крупным частным компаниям, чиновникам, депутатам скажут оказывать такую помощь. Это уже происходит, правда, не всегда в правильной форме. Такие благотворительные акции некоторые используют в качестве саморекламы, фотографируя или делая видеосъемку раздачи продуктов и выставляя это в интернете. Думаю, что неофициальная помощь будет продолжаться и какое-то время после отмены карантина, ведь чтобы экономика пришла в себя после испытанного потрясения, понадобится в среднем 3-5 месяцев. Также возможно оказание официальной помощи через Минтруда, уже предпринимаются работы в этом направлении», – говорит он.

Отметим, что система продуктовых карточек давно и успешно используется в США. Но, как отметил экономист, там вообще вся система работает иначе.

Что касается довода о том, что введение продовольственных карт может поддержать отечественного производителя, то, на его взгляд, он несостоятелен. Производителей можно поддержать деньгами, и это будет более эффективно.

«В тех же США взрослым гражданам раздали по 1200 долларов, а несовершеннолетним по 500 долларов, и это неплохая поддержка. Что-то подобное можно предпринять и у нас. Внедрения карточек не произойдет еще и потому, что это навевает ассоциации со временем, предшествовавшим развалу СССР, когда многое было по талонам. Так что, — считает Н.Джафарли, – тут препятствием может стать и психологический момент».

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что в Азербайджане в такой мере нет необходимости: «Если сверху внедрять эту идею, то ничего хорошего не выйдет. У нас помогают нуждающимся на уровне индивидуальных инициатив — кто-то молча, кто-то рекламируя свою деятельность. Граждане нередко помогают нуждающимся соседям, да и незнакомым людям. Недавно видел в маркете, что пожилой мужчина сказал, что у него нет средств приобрести сахарный песок, и ему его отдали бесплатно. У нас отзывчивый народ, так что, если знают, что кому-то тяжело — стараются оказать поддержку».

В некоторых магазинах, как отметил он, есть полки, на которых написано «Если есть необходимость — берите, если можете положить — положите». Те, кто могут, оставляют там продукты, в частности, гречку, макароны. И их берут те, кому они нужны. Хорошо бы, как отмечает эксперт, чтобы такие полки были во всех торговых точках.