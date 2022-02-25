Подорожание продуктов питания наблюдалось весь прошлый год, и продовольственная инфляция продолжается в 2022 году. Но даже, если цифра на ценнике не меняется, это не означает, что потребитель не платит больше, чем раньше. Предприимчивые производители, дабы не вызывать у потребителей недовольство в очередной раз, все чаще идут по пути шринкфляции. Многим незнакомо слово, но с данным явлением они точно сталкивались. Речь об уменьшении производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены. По сути – это один из признаков инфляции, но закамуфлированный. У покупателей создается впечатление, что цена осталась на том же уровне, хотя это не так. Эта тенденция имеет место во многих странах мира, в том числе в России, откуда в Азербайджан поступают многие товары.

Не все покупатели обращают внимание на вес и не на всех продуктах питания он написан. Но то, что многие из них полегчали, очевидно.

Тамара Исмайлова нередко закупается продуктами для семьи. Она не заметила, что сократился вес других товаров, но хлеб и хлебобулочные изделия ощутимо похудели: «Тандир из-за снижения веса стал совсем плоским. Другие виды хлеба больше похожи на надувные булки, чем на хлеб, и уж не знаю, что туда кладут, что они пышные, но пустые. Кстати, сильно упало и качество такой продукции. Пока хлеб теплый, он съедобен, как остывает, так превращается или в сухарь, или в слизкую массу».

«Заметила, что растворимый кофе уменьшается в размерах. Найти упаковку весом в 100 граммов – задача сложная. Та же история с шоколадом. Стал меньше вес упаковок сливочного масла, многих йогуртов, сметаны и других молочных продуктов. На самом деле перечень может быть довольно длинным. И сказать, что вес уменьшился, а цены стоят на месте тоже не могу, они все равно растут», – говорит другая жительница столицы Фарида Бабаева.

Отметим, что в России некоторые производители уменьшили вес шоколада с 85 до 82 граммов, растворимого кофе с 95 до 85 граммов, питьевых йогуртов – с 270 до 260 граммов, макаронных изделий – с 450 до 400 граммов. Ряд компаний уменьшил вес сливочного масла, печенья, упаковок с кормами для домашних животных. Эти меры связаны с ростом издержек и цен, и направлены на то, чтобы не отпугнуть покупателя.

Исследование компании NielsenIQ показало, что более чем пятая часть всех новых позиций в молочной категории составляют товары со сниженным объемом.

На нашем рынке большое количество продуктов питания из России, потому тенденция, которая имеет место в этой стране, конечно, скажется на наших потребителях.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что такой метод в нашей стране отечественными производителями применялся и продолжает применяться к хлебу и хлебобулочным изделиям. Причины известны – подорожание зерновых и муки.

«Что касается молочной продукции отечественного производства, то она осталась в том же весе. Чтобы продать ее, идут другим путем, привлекая покупателей скидками и бонусами. В России ситуация несколько иная, там используют разные методы, в том числе уменьшают упаковку. У нас уменьшение упаковки приведет к росту себестоимости. Если поднимать цены, народ реагирует на это очень негативно, тогда как уменьшение массы товаров для многих покупателей остается незамеченной. Производителям сейчас тоже нелегко, многие ингредиенты подорожали на мировом рынке, в частности какао, масло. Но даже если они и пошли на этот шаг, это нельзя квалифицировать как обман потребителя. Никто из производителей не обязывался продавать товар определенного веса. Вес не уменьшают сильно, но, конечно, в любом случае потребитель платит больше, ведь за ту же цену он получает меньше, чем раньше».