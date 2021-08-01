Сегмент халяльной продукции является одним из самых динамично развивающихся на мировом продовольственном рынке. Под халяль имеют в виду продукты питания, употребление которых разрешено в исламе. Они не должны содержать алкоголь, свинину, регламентированы правила забоя, разделки и хранения мяса животных и птиц. В этой индустрии стремятся использовать органическое сырье и как можно меньше применять химию. Процесс производства такой продукции не назовешь простым и дешевым, но затраты себя окупают.

Азербайджан производит продукцию халяль, но масштабы производства невелики. На прошедшей на днях выставке Russia Halal Expo 2021 в Татарстане азербайджанские предприниматели представили различные мясные продукты, фруктовые соки, джемы и консервы, растительные масла, муку и мучные изделия, а также услуги компаний, занимающихся экспортом местной продукции. Такие мероприятия помогают в поиске новых рынков сбыта и надежных поставщиков. Но сможет ли наша страна пробиться на этот рынок и стать на нем значимым игроком?

По словам главы Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эюба Гуейнова, в этом сегменте в стране много проблем, которые необходимо решать. В Азербайджане был принят стандарт халяль, где указаны все нюансы.

«Несколько лет назад ССП продвигал идею о том, что сертификат халяль должен присваиваться коллегиально. В свое время при содействии Госстандарта была создана организация Azsert Halal MMG, которая имеет лабораторию и специалистов. Выдаваемый ею сертификат «халяль» имеет под собой обоснование. Но сейчас сертификат иногда выдают некоторые организации, которые никаких оснований на то не имеют. Потому далеко не все продукты, на упаковке которых написано халяль, действительно халяльная продукция», – говорит он.

По словам эксперта, недавно к нему обратились потребители по поводу продажи колбасы Sevimli. Они отмечают, что путают его с колбасой Sevimli dad из-за похожего названия. Так вот, эта колбаса имеет знак халяль. Но Azsert Halal MMG не давал им сертификат.

«По полученной мной информации в производстве пересекаются халяль и не халяль продукция, а она должна производиться отдельно. По этому поводу я обратился в Минэкономики и Агентство продовольственной безопасности, чтобы они занялись этим вопросом», – сказал Гусейнов.

По его словам, на одном из международных мероприятий в Турции, посвященном халяль-продукции, один из министров Турции сказал, что за год потребители всего мира платят за такую продукцию 30 триллионов долларов. Халяль-продукция покупается не только мусульманами, так как считается экологически чистой.

«Чтобы потребитель знал, что он покупает, должна быть прозрачность. ССП предлагает, чтобы производители халяль-продукции транслировали процесс производства онлайн и чтобы любой человек мог все увидеть по интернету. Тем, кто не будет предоставлять возможности для онлайн отслеживания, не нужно давать сертификат халяль. Думаю, в скором времени агентство продовольственной безопасности займется вопросом халяль-продукции, ведь сейчас людей часто вводят в заблуждение», – отметил он.

Но если качество мяса контролировать при желании не сложно, то с остальными ингредиентами, входящими в состав колбас, сосисок и другой продукции, все гораздо сложнее. Определить, соответствует ли каждый из них стандарту халяль, очень проблематично.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что наши производственные мощности не дают возможность экспортировать мясную продукцию, в том числе халяльную: «Такая продукция сейчас популярна не только в мусульманских странах, но и в Европе из-за увеличения потока мигрантов мусульманского вероисповедания. Это уже новый рынок. Мы могли бы хотя бы небольшую долю этого рынка заполучить при правильном подходе. Можно и нужно обмениваться опытом с российскими Башкортостаном и Татарстаном, которые уже заявили о себе на мировом рынке в этом сегменте. Это целая цепочка, множество предписаний, которые касаются не только продукции, но и тех, кто ее производят».

Экономист Натиг Джафарли подчеркнул, что, если у нас будет производиться качественная продукция, которую можно будет экспортировать в исламские страны, это было бы хорошо для наших производителей и экспортеров. Но сейчас в России и в Казахстане есть немало предприятий, которые работают на этот сегмент, и пытаются получить там весомую долю. Значимый игрок на этом рынке –Турция, которая поставляет такую продукцию во многие мусульманские страны. Там уже много лет действуют компании, работающие в этом направлении и делающие это успешно. Так что нельзя забывать о большой конкуренции. Чтобы конкурировать на рынке, надо изучать турецкий опыт, себестоимость продукции.

«Халяльная продукция– дорогое удовольствие, если придерживаться всех предписаний. В относящихся серьезно к этому вопросу мусульманских странах проводят различные анализы на предмет соответствия стандартам. Нужны серьезные вложения, чтобы добиться успеха и нужно честно работать. В ближайшее время расширение этого сегмента в экспорте Азербайджана будет сложно. Правительство со своей стороны должно принять меры, которые будут стимулировать такое производство, такой экспорт», – говорит экономист.

Но также надо решать имеющиеся в животноводстве проблемы, так как мы не можем обеспечить даже потребности внутреннего рынка в мясе за счет своего производства. Потому закупаем крупный и мелкий рогатый скот в Грузии, мясо птицы часто закупаем в Турции. Сначала необходимо нарастить местное производство мяса, а потом уже делать следующие шаги, в том числе производить и экспортировать халяльную продукцию.