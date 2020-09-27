«Продолжительность войны будет зависеть только от успехов азербайджанской армии» — российский эксперт

Если все действительно серьезно, то эта война не будет скоротечной, таким мнением поделился с # политолог Олег Кузнецов, говоря о последних боях в карабахском направлении.

«Насколько я понимаю, политическое и военное руководство Азербайджана сейчас намерено нанести самое серьезное поражение войскам и всей государственно-политической системе Армении, поэтому сейчас все будет решаться на поле боя. Если армия Азербайджана за сутки-двое сможет взломать оборону армянской армии и освободить пару крупных городов в Карабахе типа Агдама, а также взять под свой контроль Сарсангское водохранилище, то война продлится долго — до победного освобождения оккупированных земель. Но если же прорыв обороны не случится или азербайджанские ударные части завязнут в боях, то боевые действия ограничатся несколькими днями, максимум — неделей. Еще раз повторюсь: продолжительность войны будет зависеть только от успехов азербайджанской армии», — отметил эксперт.

Говоря о реакции России на последнее обострение, Кузнецов сказал, что это вполне естественная реакция для всякого нормального и ответственного руководства любой страны, которое заботится о себе и о своем народе.

«Никто не хочет иметь полномасштабную войну вблизи своих границ. Также надо учитывать и тот факт, что в России в настоящее время проживают 3 миллиона этнических армян и 3 миллиона этнических азербайджанцев, из них 1,1 миллиона азербайджанцев и 600 тысяч армян в Москве. Поэтому в России не без оснований опасаются, в том числе и я лично, что отрыжка нагорно-карабахского конфликта может случиться где-нибудь в Подмосковье или в регионах Северного Кавказа, как это уже было в июле после боев в Товузе», — сказал эксперт.

По его словам, уже сейчас подразделения Росгвардии и полиции в центральных областях России спешно переводятся на усиленный порядок несения службы, и это связано не только с матчами чемпионата страны по футболу.

«В России никто не хочет переноса на свою территорию карабахских событий, никому в России это не нужно, отсюда и такие заявления внешнеполитического ведомства по случаю нового витка эскалации в Нагорном Карабахе», — подчеркнул он.

Политолог также добавил, что нынешние власти Армении всегда жили своим умом и никогда не ориентировались на позицию Москвы, что вызывало традиционное неудовольствие Кремля.

«Премьер Пашинян был подвергнут остракизму, политические контакты и экономические отношения между двумя страна упали до исторического минимума. Так что сейчас Армения и ее армия действуют на свой страх и риск», — считает он.

Говоря же о самих боях, эксперт сказал, что Армения будет привычно врать о ситуации на линии соприкосновения войск, поэтому доверять им не имеет смысла.

«Я знаю, что в Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, но если оценивать размер театра военных действий, — а он сравнительно небольшой, — то эти меры скорее будут иметь пропагандистский, а не практический характер, так как шести часов вполне достаточно для того, чтобы две небольшие по площади территории и численности населения страны (естественно, в сравнении с Россией) на фронте в 200-250 километров втянулись бы в полномасштабную войну. Если все действительно серьезно, то эта война не будет скоротечной, и надо готовиться к нескольким месяцам боевых действий», — добавил он.