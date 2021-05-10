Продолжается следствие в связи с правонарушениями в больницах – Генпрокурор Азербайджана

Продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с незаконными действиями в клиниках и медицинских учреждениях, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Об этом в понедельник сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в связи с этим общественности была предоставлена информация.

«После завершения следствия будет предоставлена более подробная информация. Этот вопрос волнует общественность. Для предотвращения заражения коронавирусом в стране на государственном уровне принимаются серьезные меры. Правоохранительные органы также выполнят свои обязанности в этой сфере», – добавил Кямран Алиев.