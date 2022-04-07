Возможный уже в апреле дефолт России обернется дефицитом валюты, ослаблением рубля и высокой инфляцией, уверены международные финансовые аналитики. В самой же РФ не ожидают особого влияния этого на устойчивость денежной единицы.

Авторитетное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг России до уровня С и ожидает, что в ближайшей перспективе стране грозит дефолт, сопряженный с невозможностью платить по внешнему долгу. Кстати, на Западе уже назвали датой дефолта 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам купонов по долларовым облигациям с погашением в 2023-м и 2043 гг.

В то же время дефолт будет иметь негативные косвенные последствия для российской экономики в виде оттока капиталовложений, низких инвестиционных рейтингов, а это в перспективе сулит нелегкие времена для российской валюты. Рубль будет стремиться к ослаблению, а цены пойдут по нарастающей. По мнению экономиста Натига Джафарли, очевидно не только административное удержание рубля, но политически мотивированный уровень его курса. Ведь, как правило, рубль за последние годы стал наиболее чутким индикатором остроты противостояния с Западом:

«Скажем, в 2013 году до оккупации Россией Крыма доллар в среднем стоил 30 рублей, но уже в 2015 году, после вторжения России в Крым, курс упал почти вдвое — до 56 руб. 23 копеек. В прошлом году, с началом резко возросшего напряжения в отношениях с Западом средний курс рубля к доллару составил уже 69 руб., а в январе этого года американская валюта подорожала до 75 руб. 88 копеек. В феврале перед самым вторжением в Украину российская валюта стоила уже 77 руб. 40 копеек. После вторжения в Украину рубль обвалился до 104 руб. 08 копеек. В целом же, с начала агрессии России в Украине, которая датируется 2014 годом, рубль упал к баксу в 3,4 раза – с 30 до 104 руб. за доллар», — отметил он в беседе с #.

Описанная динамика показывает, что на текущий момент курс российской валюты удерживается всевозможными административными рычагами и не отражает реальной ситуации на валютном рынке, поясняет аналитик.

Власти поддерживают рубль всевозможными мерами – это и предписание экспортерам продавать львиную долю валютной выручки, и запрет брокерам на продажу ценных бумаг. Вишенкой на торте стал запрет российским резидентам на зарубежные банковские переводы. Кроме того, по данным финансиста Александра Охрименко, Банк России запретил коммерческим финорганизациям покупать рубли за американскую валюту. Таким образом, денежные власти фактически оставили в России обращение валюты, комментирует он.

В результате на текущий момент курс доллара США по итогам торгов снизился до 79,7 руб. впервые с 23 февраля, курс евро опустился до 85,6 руб. впервые с 17 февраля, следует из данных Московской биржи. ЦБ установил официальный курс доллара на 7 апреля на уровне 82,6 руб., курс евро – 90,6 руб.

Несмотря на то, что власти РФ искусственно поддерживают рубль, на черном рынке он уже фактически ничего не стоит, значительно обесценившись. По некоторым данным, доллар там можно купить за 200 рублей. И это грозит наказанием – налоговая и МВД бдят незаконные валютные схемы. И если купивший валюту «для себя» отделается штрафом, внушительные суммы включают в дело Уголовный кодекс.