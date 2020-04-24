Призыв не по адресу: российские армяне обратились к руководству Грузии

Невзирая на пандемию, армяне никак не могут избавиться от своей больной темы. Речь о так называемом геноциде армян, который они обычно отмечают 24 апреля. Вот и в канун 105-ой годовщины этой даты общественное объединение «Джавахкская диаспора России» решило обратиться к президенту и парламенту Грузии, грузинской оппозиции, «и всей прогрессивной общественности Грузии», как сказано в их заявлении, оказавшемся также в распоряжении российского агентства «Регнум».

В нем содержится сомнительное утверждение, что 24 апреля «во всем мире отмечается день памяти жертв Геноцида армян в Османской империи». Авторы называют его первым крупномасштабным преступлением такого рода. Дальше идет пояснение – мол, дата эта условная; «в этот день в 1915 году Турция, начав с уничтожения армянской интеллигенции, перешла от одной стадии Геноцида к другой, от «частичного» Геноцида к поголовному уничтожению армян на их исторической родине».

Далее следуют известные сентенции весьма сомнительного свойства, будто

в Османской империи в 1915-23 годах имел место именно геноцид армян — международное преступление против человечества, и что, согласно Конвенциям ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 1948 года и «О неприменении срока давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечества» от 1968 года, срок давности к нему неприменим.

Хотя, напомним в очередной раз, ни о каких фактологических или документальных свидетельствах, подтверждающих эти претензии, армяне почему-то не вспоминают.

Вместо этого они предпочитают напомнить, что «геноцид армян» признан многими странами цивилизованного мира, в том числе, постоянными членами Совбеза ООН: Россией, Францией и большинством штатов США, а также Советом Европы, комиссией ООН по военным преступлениям, Европарламентом, Всемирным советом церквей и Ватиканом. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность «за отрицание геноцида армян».

«Однако братская Грузия до сих пор официально не выразила свое отношение к этому вопиющему международному преступлению», — пытаются они подействовать на Тбилиси. В связи с этим «Джавахкская диаспора России», призывает президента и парламент Грузии «признать Геноцид армян в Османской Турции 1915−1923 годов на законодательном уровне и объявить 24 апреля в Грузии Днем памяти жертв Геноцида армянского народа. Это необходимо во имя правосудия, морали и демократии, что позволит прочно заложить фундамент политико-правовой ликвидации его последствий».

Сразу же хочется спросить – не жирно ли?

А еще они хотят, чтобы у президентов Грузии появилось правило ежегодно 24 апреля озвучивать специальное Обращение к армянам. И это «не только ответит чувствам армян, но и повысит престиж Грузии на мировой арене».

Вообще, удивительная настойчивость — будто грузинскому парламенту как раз до этого должно быть сейчас дело. Страна на карантине, экономика в критическом положении, и тут вдруг всплывают какие-то российские армяне, имеющие, по их утверждениям происхождение из Джавахети, да еще и выставляют требования официально заклеймить какие-то не вполне изученные, неустановленные события столетней давности.

И это еще полбеды. Грузия, возможно, последняя из христианских стран, к кому уместно было бы обращаться с таким предложением. Ведь за таким «признанием» обычно следует напряжение или разрыв отношений с Турцией и ухудшение в отношениях с Азербайджаном. А Турция уже лет 15 является основным иностранным инвестором в масштабах всей экономики Грузии. Во многом благодаря турецким бизнесменам и их деньгам развивается строительный бизнес страны, не говоря уже про самые разные сегменты малого бизнеса. Поставки продукции пищевой и легкой промышленности Турции позволяют большинству грузин одеваться и питаться по-человечески. А партнерство с Азербайджаном является залогом постоянного притока денег в казну Грузии за транзит нефти и газа через ее территорию. И сами грузины понимают это очень хорошо.

И армянам ли не знать об этом? Так что же из этого следует? Только то, что им совершенно плевать на благополучие соседней Грузии, лишь бы еще один голос добавился к списку обманутых стран, зачем-то признавших трагический эпизод Первой мировой «геноцидом армян».