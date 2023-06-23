Асим Моллазаде: «Решение по этому поводу должен принять Конституционный суд, и я верю, что права граждан будут восстановлены»

Фазиль Мустафа: «Требования граждан должны выполняться — это право на собственность, которое отражено в Конституции»

Как известно, сотни тысяч граждан Азербайджана, которые не смогли воспользоваться приватизационными чеками в связи с окончанием периода их обращения в 2011 году, все еще ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Ветераны войны, сражавшиеся за освобождение наших земель, а также пенсионеры обратились в Конституционный суд по поводу восстановления их прав на использование государственных приватизационных чеков.

В обращении отмечается, что, поскольку количество граждан, имеющих приватизационные чеки, велико, они не могут защитить свои права в индивидуальном порядке. По этой причине Конституционный суд может внести ясность в этот вопрос. По словам правоведов, приватизационные чеки регулируются законом «О ценных бумагах», который не предусматривает завершения срока их обращения. С этой точки зрения решение об истечении срока обращения является необоснованным. Конституционный суд должен разъяснить это обращение с юридической стороны.

Граждане, у которых на руках остались приватизационные чеки, адресуют обращения в соответствующие органы, в том числе к депутатам Милли Меджлиса. Кроме того, на сегодняшний день в правительство Азербайджана обратились десятки депутатов Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, деятели науки и культуры, экономисты, правоведы, специалисты по имуществу с просьбой прояснить судьбу граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки. Их обращения по данному поводу также были опубликованы в СМИ.

Депутат Милли Меджлиса, председатель Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде в своем заявлении AYNA заявил, что считает важным восстановить права граждан, на руках у которых остались приватизационные чеки: «В 1996 году Указ, подписанный покойным президентом Гейдаром Алиевым, гласил, что приватизационные чеки на безвозмездной основе выдаются каждому гражданину Азербайджана. Этот указ отражал защиту прав акционеров, обеспечивая их активное участие в этом процессе, и содержал достаточно прогрессивные моменты. Это было очень важное решение для граждан страны, которая только что обрела независимость и переходила от одной системы к другой».

«В 2011 году было объявлено, что срок обращения приватизационных чеков завершился. После этого решения сотни тысяч граждан страны были лишены права воспользоваться выделенной им государством долей имущества. Они до сих пор хранят эти чеки. Но у них нет реальной стоимости, хотя эти приватизационные чеки являются ценной государственной бумагой и для их использования должны быть созданы условия», — сказал депутат.

По словам Моллазаде, к ним также поступают обращения по этому поводу: «Мне известно об обращении ветеранов войны и пенсионеров в Конституционный суд. Там справедливо подчеркивается, что решить эту проблему в одиночку невозможно. По этой причине Конституционный суд должен принять решение по данному поводу. Как депутат Милли Меджлиса, лидер партии прошу Конституционный суд обеспечить интересы граждан. Я верю, что так и будет. Соответствующие инстанции также должны внести свой вклад в положительное решение проблемы и предпринять активные меры в этом направлении».

Депутат Милли Меджлиса, председатель партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа заявил AYNA, что он в курсе данной проблемы: «Необходимо создать условия для того, чтобы граждане, имеющие приватизационные чеки, могли воспользоваться предоставленной им государством возможностью приобрести долю госимущества. При выдаче приватизационных чеков населению не сообщили о том, что эти бумаги имеют срок обращения. Уровень просвещения граждан на эту тему также не был высоким. На самом деле нелогично и неправомерно выпускать приватизационные чеки в качестве ценных бумаг со сроком обращения».

«Сотни тысяч граждан с приватизационными чеками на руках до сих пор ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. В связи с этим к депутатам Милли Меджлиса, а также ко мне было направлено обращение. Мы перенаправили это обращение в Конституционный суд. Решение будет принимать Конституционный суд. Верю, это будет справедливое решение. Требования граждан должны быть выполнены. Это право собственности, которое отражено в Конституции», — подчеркнул Мустафа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Дополнительное примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, обеспечивающиеся законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай