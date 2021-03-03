Призрачная надежда армян на 16 марта

По мере приближения 2021 года умы армянских экспертов все больше будоражит сакраментальный для них вопрос. Речь идет о Московском и Карсском договорах, подписанных в 1921 году. По мнению армянских экспертов, нынешний год представляет особую значимость для Армении, так как истекает срок этих договоров. Хотя, чтобы убедиться в их неправоте достаточно ознакомиться с текстом вышеназванных договоров, в котором нет никакого упоминания о сроках действия этих документов.

Однако это важное обстоятельство никоим образом не мешает армянским экспертам фантазировать на данную тему. Так, в ходе часа парламентских заявлений депутат от оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Анна Костанян затронула эту душещипательную тему. Она напомнила, что «16 марта истекает 100 лет со дня подписания Московского договора, по которому Карс был отдан Турции, а Нахичевань и Карабах – под «временное управление» Азербайджану, сроком на 100 лет».

«Этот договор правительство Советской России, во главе с Лениным, заключило с правительством Турции, во главе с Ататюрком. Но на тот момент это правительство не было международно признано, следовательно, договор не может иметь правовой силы», — отметила она.

По мнению Костанян, учитывая, что «управление Нахичеванью было определено на срок в 100 лет, у России сейчас больше прав на действия на этой территории, чем у Турции».

Она также вспомнила, что 4-5 июня Кавказское бюро ЦК РКП(б) приняло решение о «присоединении Карабаха» к Азербайджанской ССР.

«Это решение тоже не может иметь силы, потому что партийный орган не имеет права принимать государственные решения и не может подменять исполнительную власть», — отметила филолог по образованию, так «тонко» разбирающаяся в системе госуправления.

При подобном полете фантазии депутат все же проявила трезвость недалекого ума. «Но мы не должны наивно навязывать свои стремления сверхдержавам и не должны глупейшим образом не замечать важность армяно-российского стратегического партнерства. Поэтому нужно оценивать важность 102-й базы, членства в ОДКБ и ЕАЭС, но с позиций безопасности Армении и Арцаха», – завила Костанян.

При этом она особо отметила, что все же «власти Армении должны заявить об этих предательских договорах, хотя бы с трибуны ООН, а народная дипломатия должна приложить все усилия, чтобы поднимать этот вопрос».

Подобный авантюризм в армянских фантазиях простителен псевдо-экспертам, впустую сотрясающии воздух. Но когда подобное озвучивают с парламентской трибуны, то это можно расценивать как предъявление территориальных претензий к соседнему государству.

До подписания Карсского договора между Турцией и Арменией с 24 сентября по 2 декабря 1920 года шла война, по итогам которой было подписано Александропольское соглашение. По этому договору территория Армении ограничивалась районами Араратской долины и Севанского бассейна. Позднее вмешательство Советской России спасло Армению от позорного мира с Турцией. Было подписано новое соглашение – Карсский договор, срок действия которого как было выше отмечено, не был оговорен сторонами.

Этот договор от имени правительства Армянский ССР подписали нарком иностранных дел Асканаз Мравян и нарком внутренних дел Петрос Макинцян. Подписав этот документ, Армения признала Нахчыван международно признанной территорией Азербайджана.

После распада Советского Союза все заключённые в советские годы международные договора сегодня продолжают по умолчанию считаться действительными и не требуют отдельной перератификации независимыми постсоветскими государствами. Но как показывает случай с Костанян, у армянского общества существует свое мнение на этот счет, выдаваемое за истину в высшей инстанции.