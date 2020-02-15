Признание «геноцида армян» – политический шаг

13 февраля, парламент Сирии на фоне обострения в Идлибе внезапно принял резолюцию, признающую вымышленный «геноцид армян» в Османской Турции.

«Совет сирийского народа единогласно признает решение о признании «геноцида армян»,- говорится в сообщении посольства Сирии в Ереване.

Комментируя # признание «геноцида армян», сирийский эксперт Аббас Джума, сказал, что сирийский парламент и ранее отдавал дань памяти жертвам геноцида, но сегодня это закреплено де-юре.

«Да, это политический шаг на фоне обострения в Идлибе, но не отменяет тот факт, что сирийцы солидарны с армянами и сделано это было искренне. Сможет ли это еще больше навредить сирийско-турецким отношениям, то тут я сомневаюсь, потому что сегодня между ними уже идет война. Хуже уже не может быть»,- сказал он.

Он также полагает, что это будет еще одной причиной ненавидеть Дамаск, но качественно ситуация не изменится.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде сказал, что с юридической точки зрения это ничего не означает.

«Даже в признании США и России есть формулировка о том, что это никак не влияет на текущую обстановку в отношениях двух стран. Армянская пресса обычно фокусируется на самом факте признания, но на эту формулировку не обращает внимания. Что касается Сирии, то тут нужно сказать, что речь идет о конъюнктурном шаге», — сказал аналитик.

По словам Велизаде, это признание не отражает позицию сирийского народа.

«С другой стороны, Сирия стала третьей мусульманской страной, которая признала «геноцид армян». До этого признали Ливан и Ливия. Это признание никак не соответствует уставу ОИС, видимо сирийская сторона, вообще незнакома с тем, что там по этому поводу сказано и то, что они идут вразрез с общими установками, которые есть в ОИС – это им чести не делает», — добавил он.

Война в Сирии перешла все дозволенные и недозволенные границы. Правительство Башара Асада сместить уже не получится. Оно крепко стоит на российско-иранской основе. Именно эти два государства удержали Асада у власти и сегодня правят бал. А потому оно будет стоять до тех пор, пока Иран и Россия этого хотят.

Тем не менее, у сирийского парламента не хватило ума и мудрости понять простую вещь, что война рано или поздно закончится, а соседи, в данном случае речь идет о Турции, останутся на месте, и с ними нужно будет выстраивать отношения с чистого листа. С другой стороны, Турция – это одна из тех стран, которая будет участвовать в восстановлении сирийских городов из руин, но несмотря на это сирийское правительство пошло на такой шаг.

Другой вопрос в том, насколько долго Иран и Россия будут держаться за правительство Асада? Хватит ли у них столько сил? Новое правительство Сирии, если когда-то будет такое, сразу же отменит это решение и вспомнит все хорошее, что сделала Турция. Хорошее в данном случае – это то, что почти 9 лет Турция терпит экономические издержки из-за потока сирийских беженцев. В Турции растет целое поколение сирийцев, которые родились на территории Турции. Башар Асад может оставаться у власти еще столько, сколько сможет, но одним этим решением он лишний раз подтвердил, что не представляет интересы сирийского народа.