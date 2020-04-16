Привет из Нью-Йорка: Наргиз Алиярова даст концерт из своей квартиры на Манхэттене

Заслуженная артистка Азербайджана, профессор, лауреат международного конкурса Наргиз Алиярова выступит с онлайн – концертом, который даст из своей квартиры на Манхэттене, в Нью-Йорке, сообщает #.

Концерт известной азербайджанской пианистки состоится сегодня, 16 апреля в 22:00 по бакинскому времени.

Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на официальной странице организаторов проекта — Фонда поддержки азербайджанской диаспоры при Государственном комитете по работе с диаспорой в соцсети Фейсбук. Цель концерта — оказать поддержку деятелям культуры и искусства, оказавшимся в социальной самоизоляции в связи с пандемией Covid-19, а также порадовать зрителей, дав им возможность насладиться исполнением известных артистов и музыкантов, не выходя из дома.

В интервью # Наргиз Алиярова рассказала, что в ходе 30-минутной музыкальной встречи, она также планирует пообщаться со своей публикой, ответить на интересующие людей вопросы, рассказать о том, что сейчас происходит в Нью-Йорке:

«Ситуация крайне драматичная. Covid – 19 унес жизнь огромного количества людей. Мы живем в Нью-Йорке в режиме строгой изоляции, уже четвертую неделю не выходим из своих домов. Но, несмотря на всю тяжесть положения, я с большим удовольствием буду играть для людей, и постараюсь сделать все, чтобы у нас случился хороший, душевный вечер, который зарядит каждого позитивом и подарит хорошее настроение», — сказала она.

Наргиз Алиярова является создателем общества «Национальная музыка и глобальная культура» NMGCS, цель которого — распространение многонациональной культуры Азербайджана за рубежом с помощью регулярной организации концертов и различных мероприятий. Помимо этого она активно занимается благотворительностью и оказывает всяческую поддержку соотечественникам, была в числе тех, кто помогал азербайджанским студентам, обучающимся в США, вернуться домой в связи с объявленным во всем мире карантином.

«В последнее время я более активно присоединилась к благотворительной миссии и помогаю организации CIGIR, созданной в Баку в 2015 году. Вся ее деятельность направлена на оказание помощи многодетным женщинам, потерявшим главного кормильца. В эту организацию входят известные врачи, педагоги, многих из них я знаю лично. Эти образованные, интеллигентные женщины помогают сегодня 1700 детям, оставшимся без отцовской опеки, обеспечивают их самым необходимым – пропитанием и одеждой», — рассказывает Наргиз Алиярова #.

Она отметила, что открыла на своей странице в Facebook фандрайзинг, присоединиться к которому могут все желающие. Сбор ведется прозрачно, и каждый может контролировать свои перечисления. Собранная сумма целиком и полностью будет направлена на нужды детей в благотворительную организацию CIGIR:

«Эти семьи и без того жили на грани бедности, а сейчас им сложно вдвойне. Во время онлайн – трансляции я намерена поговорить с людьми и на эту тему, так как убеждена, что для многих благотворительность станет новым смыслом и важной ценностью, как это случилось со мной», — подчеркивает музыкант.

Н.Алиярова признается, что искренне верит в то, что музыка вдохновляет человека, делает его лучше, чище, гармоничней и избавляет от негативных мыслей:

«Я буду очень стараться передать зрителям все эти ощущения, потому что сегодня это те чувства, в которых нуждается весь мир. Порой и на меня находит грусть и спасает меня только музыка», — говорит заслуженная артистка, приглашая всех совершить виртуальное путешествие в ее нью-йоркскую квартиру, которая на один вечер превратится в камерную сцену для встречи с любимой и родной публикой.