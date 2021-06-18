Прирост заболеваемости коронавирусом в России с начала недели превысил 34%.

Таковы, как пишет Эхо Москвы, данные правительства. Самая тревожная ситуация в Москве – плюс 54%. Заметно растёт и уровень смертности от ковида.

Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня посоветовала тем, кто прививался достаточно давно, подумать о повторной прививке; а вот тем, кто недавно уже переболел, она порекомендовала не торопиться.

На фоне резкого роста числа заболевших, правительство решило возобновить или расширить авиасообщение с целом рядом стран, среди которых, в частности, США, Италия и Турция. Первые рейсы в турецкую Анталью могут состояться уже во вторник.