Приостановлены некоторые авиарейсы из Баку в зарубежные страны — СПИСОК

В Азербайджане в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, объявленной Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией, временно приостанавливаются некоторые рейсы, осуществляемые ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и иностранным авиакомпаниями.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

С 16 марта Баку-Ташкент-Баку через AZAL и Авиалинии Узбекистана;

С 16 марта Баку-Львов-Баку через AZAL;

С 16 марта Баку-Дубай-Баку через AZAL;

С 17 марта Баку-Казань-Баку, Баку-Минвод-Баку, Баку-Уфа-Баку через AZAL;

С 24 марта Баку-Нью-Йорк-Баку через AZAL;

С 17 марта Баку-Доха-Баку через Qatar Airlines;

С 17 марта через Air Arabia, Ethiad, Fly Dubai через Абу-Даби-Баку-Абу-Даби, Дубай-Баку-Дубай, Шарджу-Баку-Шарджу;

С 17 марта Новосибирск-Баку-Новосибирск через S7 Airlines;

С 17 марта Екатеринбург-Баку-Екатеринбург через UralAirlines;

С 17 марта Сургут-Баку-Сургут через Utair;

С 18 марта Красноярск-Баку-Красноярск через авиакомпанию «ИрАэро».

| 2020-03-15T21:17:39+00:00 15 марта 2020, 21:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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