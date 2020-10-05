Приостановлено газоснабжение ряда территорий в Барде и Гяндже

С 11:20 5 октября приостановлено газоснабжение ряда населенных пунктов Бардинского района.

Об этом сообщили в ПО «Азеригаз».

Отмечается, что это связано с мерами безопасности, принимаемыми из-за вражеских обстрелов Барды.

В ПО также проинформировали о ремонтных работах на трубопроводах среднего давления в Гяндже, обеспечивающих газоснабжение домов на улицах Азиза Алиева и Али Назми в Гяндже, что также связано с разрушениями, вызванными вражескими обстрелами.

С 4 октября здесь ограничена подача газа 450 абонентам.

Несмотря на трудности, ПО продолжает держать в центре внимания газоснабжение жизненно важных и стратегических объектов.(oxu.az)