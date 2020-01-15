Принуждение к интеграции

Невзирая на явно промосковский уклон действующего правительства, власти Молдовы все же не отказываются от мысли о восстановлении полного суверенитета над всеми территориями республики. Именно так можно трактовать события, о которых сегодня пишут все СМИ Молдовы и ее сепаратистского региона – «Приднестровской Молдавской Республики». Кишинев начал разворачивать приднестровских автомобилистов на украинской границе.

«Мы получили указание, что с 10 января приднестровский транспорт должен пересекать границу только с нейтральными номерами с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md», – заявила пресс-секретарь пограничной полиции Молдовы Олеся Дунас.

Образцы нейтральных номерных знаков для Приднестровья были разработаны при содействии миссии EUBAM (European Union Boarder Assistant Mission) и представлены еще в 2013 году. При этом Молдова непременным условием выдачи таких номерных знаков считает наличие молдавского водительского удостоверения. Приднестровцам для того, чтобы получить это удостоверение, необходимо предъявить молдавские документы.

До сих пор требование иметь молдавские права касалось только тех, кто пересекал молдавско-румынскую границу, передает ПолитНавигатор. Еще в новогодние праздники приднестровские автомобилисты свободно выезжали в украинские Карпаты через пункт пропуска Мамалыга. Сейчас же, по данным приднестровского «МИД», уже зафиксировано несколько случаев, когда у водителей возникали проблемы.

В тираспольском офисе ОБСЕ уже прошла встреча политических представителей Приднестровья и Молдовы – приднестровского «министра» иностранных дел Виталия Игнатьева и вице-премьера РМ Александру Фленкя. Центральным вопросом было блокирование движения через молдавско-украинскую границу автотранспорта с приднестровскими номерами.

Виталий Игнатьев заявил, что Кишинев предпринял эти меры в одностороннем порядке без предупреждения и в условиях, когда идут переговоры. Он заявил, что в Приднестровье сейчас порядка ста тысяч автомобилей. Игнатьев намерен жаловаться спецпредставителю Действующего председателя ОБСЕ по молдавско-приднестровскому урегулированию Томасу Майер-Хартингу, визит которого в Тирасполь планируется на следующей неделе.

Дело в том, что ОБСЕ является одним из участников «Постоянного совещания…» по молдавско-приднестровскому конфликту в формате «5+2» (Приднестровье и Молдова – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; ЕС и США – наблюдатели).

Следующая, казалось бы, не связанная с предыдущей тема – в это же время президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с главой Нацбанка Октавианом Армашу и вице-премьером, министром финансов Сергеем Пушкуцэ. И на ней обсуждался вопрос деятельности экономических агентов из Приднестровского региона и их взаимоотношений с коммерческими банками Молдовы. Конкретно, детали возможного механизма использования национальной валюты как платежного средства между ними.

«Выработан общий подход к обсуждению данной проблематики в рамках соответствующей рабочей группы по мерам укрепления доверия с участием экспертов из Кишинева и Тирасполя», — сообщил Додон на своей странице в Facebook по итогам рабочего заседания.

И между двумя этими событиями можно увидеть связь. Оба они, судя по всему, нацелены на постепенную интеграцию жителей и бизнеса «ПМР» в жизнь всей республики. Водителей ставят перед фактом: хочешь выезжать за пределы Молдовы – получи молдавское водительское удостоверение. А деловых людей пытаются заинтересовать возможностью ведения бизнеса с подконтрольными Кишиневу районами с помощью расчетов в единой государственной валюте. То есть, Кишинев, возможно, избрал стратегию на интеграцию снизу.

И если этому не станет препятствовать сепаратистская верхушка Тирасполя, а тем более Москва, до сих пор не выведшая из «ПМР» свои склады и военных, то все может получиться.

Но вопрос сложный еще и потому, что даже при лояльном Москве правительстве и президенте, в обществе Молдовы все еще весьма сильны прозападные настроения. К примеру, в эти же дни молдавская неправительственная организация WatchDog выступила с требованием наказать три телеканала (RTR Moldova, Ren Moldova и Primul în Moldova) за трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина. Жалоба была подана в Аудиовизуальный совет Молдовы, сообщают местные СМИ.

Представитель WatchDog Валерий Паша отметил, что Аудиовизуальный совет должен был отреагировать сразу же после того, как каналы продемонстрировали речь Путина, но этого не произошло.

В свою очередь председатель Аудиовизуального совета Драгош Викол заявил, что «это была не милитаристская речь, которая разожгла бы ненависть или подорвала бы суверенитет и независимость Республики Молдова».

Тем не менее, по его словам, жалоба будет рассмотрена с «максимальной тщательностью». В случае признания вины каждый телеканал может быть оштрафован на сумму от 40 000 до 70 000 леев (1 доллар = 17 леев).

Было б конечно здорово, если б нынешние усилия властей Молдовы достигли своей цели. В конце концов, Приднестровье с Россией не граничит, оно в тысячах километров от него.