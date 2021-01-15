Принципы и критерии добросовестной деловой практики ЕЭК нужны местному рынку – Гусейнов

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила рекомендации, которые включают принципы и критерии добросовестной деловой практики в отношении потребителей розничной торговли, в том числе электронной. Документ принят в рамках реализации Стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года.

Бизнес может использовать рекомендации как основу для выработки правил ответственного делового поведения, ориентированного на потребителя.

К принципам добросовестности предпринимателей отнесены: сохранение баланса интересов сторон и недопущение ущерба интересам потребителя; равное, недискриминационное обслуживание потребителей; достоверность и своевременность предоставления информации о товарах и продавце и обеспечение доступности информации для потребителя; минимизация рисков причинения вреда здоровью или имуществу потребителей; недопустимость использования продавцом преимуществ своего положения перед потребителем; конфиденциальность и защита персональной информации потребителя; беспрепятственное осуществление гражданских прав, их защиты; ответственность продавца; обеспечение прав и законных интересов потребителей в электронной торговле на уровне не ниже, чем для других форм торговли.

Среди условий, ущемляющих права потребителей и недопустимых в договорах с ними, – изменение условий договора или стоимости товара продавцом в одностороннем порядке; ограничение права потребителя на обмен или возврат товара, проданного посредством электронной торговли; или товара, приобретенного в рамках маркетинговых акций; использование агрессивной рекламы и прочее.

Включение таких условий в законодательство государств-членов позволит повысить уровень защиты прав потребителей и гармонизировать национальное законодательство в данной сфере.

Инициатива исходит от организации, объединяющей соответствующие государственные структуры и неправительственные организации стран СНГ, в их числе Всемирная организация потребителей (Consumers International), — сообщил # руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов. Озвученное решение, считает правозащитник, следует внедрить и в нашей стране, поскольку в местной практике нет строго определенной ответственности бизнес-структур перед потребителями.

Бизнес руководствуется стремлением заработать любыми способами, заметил он, хотя в 2009 году была создана специальная государственная структура, позже переименованная в Госслужбу по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка. Однако деятельность ее не отличается эффективностью. Одновременно в этом направлении задействовано Агентство продовольственной безопасности, призванное отслеживать исключительно безопасность продовольствия, тогда как забота о качестве является прерогативой Госслужбы по антимонопольному контролю. Однако эффективного надзора над ответственностью бизнеса перед потребителем нет, предприниматели не берут на себя социальную, юридическую ответственность перед потребителем.

Гусейнов уверен, что упомянутый документ должен найти отражение в местном законодательстве для разрешения сложившейся непростой ситуации:

«До сих пор в супермаркетах можно столкнуться с досмотром личных вещей посетителей на входе. На обращение нашей структуры по жалобам потребителей в госструктуры нам заявляют, что это их территория. Считаю, что следует принять постановление Кабинета министров, регулирующее действия супермаркетов к покупателям. Сюда же входят раздутые цены, куда не вмешиваются госструктуры. Еще одни важный вопрос – в крупных торговых сетях за реализацию там продукции с поставщиков изымаются большие суммы. Скажем, если производитель меда пожелает продать свой товар в торговой сети, с него за это требуют до 15 – 18 тыс. манатов первоначального взноса без предъявления кассового чека. В этой связи наблюдается немало нарушений и требуются определенные закрепленные законом правила».

Упомянутый документ может послужить образцом в местной практике, продолжил Гусейнов, и правительству следует принять определенное решение по этому поводу. Поскольку давно пора понять государству и правительству, что за счет потребителя держится любой бизнес. Именно потребительский спрос обуславливает наличие бизнеса.

«Но, к сожалению, пока правительство и бизнес не повернулись лицом к потребителю, — заметил собеседник. – Примечательно, что в упомянутом документе также отражена необходимость применения законодательства в дистанционной торговле, учитывающего права потребителей на том же уровне, подобном классической форме продаж. Скажем, в Азербайджане принят закон об электронной торговле, где предусмотрено, что покупатель имеет право в течение 5-ти дней вернуть или обменять товар. Считаю это несправедливым. В классической торговле этот срок больше и составляет 14 дней. Почему в электронной торговле всего пять дней? Другой вопрос – согласно постановлению Кабинета министров, иные товары не подлежат возврату и обмену».

По свидетельству правозащитника, здесь присутствуют незаконные и нелогичные моменты. Например, цветные металлы не подлежат возврату или обмену. А купив книгу, можно обменять ее и вернуть в магазин. «Где же логика? — вопрошает Гусейнов. – К сожалению, в нашем законодательстве остается немало нюансов, соблюдающих пользу бизнеса в ущерб покупателям. И это нужно принять во внимание».