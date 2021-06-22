Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон планируют тайную поездку в США для встречи с принцем Гарри и Меган Маркл, сообщает Daily Star со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

По данным источника, герцог и герцогиня Кембриджские возьмут в поездку своих детей, чтобы они увиделись со своей кузиной Лилибет Дианой, которая появилась на свет в начале июня.

Предполагается, что во время встречи братья попытаются наладить отношения.

«Есть общее желание двигаться дальше. Уильям и Кейт хотят встретиться с Лили», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл стали родителями во второй раз. У них родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана, в честь бабушки принца, королевы Елизаветы II и его покойной матери, принцессы Дианы. (Газета.Ру)