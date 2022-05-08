Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут отказаться от королевских титулов после неудачного турне по Карибским островам. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники.

По их данным, принц и его жена задумались о модернизации британской монархии. В частности, они хотят, чтобы к ним обращались по именам, а также планируют отменить традиционные приветственные поклоны и реверансы.

Пара также выступает против металлических ограждений между ними и публикой во время официальных мероприятий, так как хотят быть ближе к людям. (Газета.Ру)