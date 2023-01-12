Принц Гарри не ожидал, что их с Меган Маркл дети родятся рыжими. Об этом герцог Сассекский рассказал в эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», сообщает Mirror.

«На самом деле, в начале наших отношений я действительно думал, что если они зайдут далеко и у нас будут дети, ген рыжих волос не сможет противостоять ее генам», — заявил принц Гарри в интервью со Стивеном Кольбером.

Герцог Сассекский добавил, что 3-летний Арчи и годовалая Лилибет «определенно» походят на его покойную мать, принцессу Уэльскую Диану. «Ген Спенсера очень, очень сильный. Ген рыжих волос — сильный», — отметил он. (gazeta.ru)