«Москва не ведет войну с Киевом», нынешнее столкновение – «попытка Запада руками украинцев противостоять России», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В принципе, после этой фразы можно было бы сделать однозначный вывод о том, как господин Патрушев оценивает умственные способности россиян. Он ведь к ним, в первую очередь, обращался. Впрочем, считаю важным продолжить цитирование главы Совбеза РФ.

«События в Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней», — заявил он. Но и это было еще не все. Патрушев добавил, что «с помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа».

«Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», — сказал Патрушев. Это заявил тот, кого многие западные аналитики называют одним из главных поджигателей нынешней войны в Украине. В частности, о том, что вдохновителями полномасштабной войны в Украине стали секретарь совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников писало британское издание The Times. Оно ссылалось на пока еще не изданную книгу журналиста Оуэна Мэттьюза.

В статье написано, что именно Бортников и Патрушев убедили Путина нанести, как принято говорить в Кремле, упреждающий удар по Украине. Якобы он должен был спасти Россию от растущей стратегической угрозы со стороны Запада. А само решение о начале полномасштабной войны хоть и стало неожиданностью для многих даже в ближайшем кругу Путина, все же было заранее спланировано. Начать войну, по данным The Times, президент России решил еще летом 2021 года.

Вот так , легко и просто развенчивается любая российская ложь. Но в том-то и дело, что Патрушев попросту не может сказать правды. В том числе и потому, что его сын, Дмитрий Патрушев. нынешний министр сельского хозяйства России, может претендовать на место президента России в случае ухода Владимира Путина с этого поста. По крайней мере, так писал в конце прошлого года The Washington Post со ссылкой на политических аналитиков и собеседника, близкого к Николаю Патрушеву.

Утверждалось, что Дмитрий Патрушев, которому всего 45 лет, может представлять смену поколений в российской власти. «Он может стать премьер-министром в один день, а на следующий день станет президентом», — сказал тогда источник WP, близкий к отцу главы Минсельхоза. Собеседник газеты отмечал, что Патрушев «говорит на нескольких языках», «молод» и «не принимал участия в войне».

Ну, «не принимал участия в войне»- это довольно спорное утверждение. Напрямую — да, он не был в степях Украины, не стрелял по украинцам. Но, он сын того, кто был одним из инициаторов, поджигателей войны. Стало быть, спрашивать будут со всех Патрушевых и не только с них. Кроме того, нужно понимать, для чего сейчас глава Совбеза РФ перекладывает вину российской власти на Запад.

Ему, как и всей российской власти, важно убедить своих сограждан в том, что «нас вынудили воевать». Хотя в реальности — это очевидная ложь. Целью России были и остаются захват и удержание максимального большого размера территорий Украины. Никакой Запад не заставлял РФ нападать на Украину. Наоборот, Запад осудил аннексию Крыма, что было четким предупреждением для Кремля. Слабым, но четким.

И именно слабость предупреждения Запада навела Кремль на ошибочную мысль, что можно теперь попробовать оккупировать всю Украину. И весь мир помнит, что президент России Владимир Путин, объявляя о начале «специальной военной операции» 24 февраля прошлого года, называл конкретные цели этой военно-политической , кровавой авантюры

Он тогда заявил, что Россия встала » на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а для предотвращения якобы происходящих издевательств и геноцида России необходимо «демилитаризировать и денацифицировать Украину». Вот такие цели были провозглашены.

Они не были достигнуты. Украина сейчас вооружена гораздо лучше, чем на момент полномасштабного вторжения России. При этом, российская армия уже потеряла свыше 111 000 военнослужащих убитыми, еще несколько сот тысяч раненными, потери танков, самолетов и вертолетов тоже колоссальны. Российская экономика находится в состоянии упадка. Растет число покидающих РФ граждан. Они попросту бегут из страны. А те, кто сбежать не сумел, чувствуют страх превратиться в очередное «пушечное мясо».

На этом фоне, дабы хоть как-то снизить очевидно негативные последствия войны, оправдать ее провал, делает свои не соответствующие действительности заявления Патрушев. В ту же дуду дуют и все российские пропагандисты, от Соловьева и Симоньян до Скабеевой и Попова. Они пытаются убедить россиян, что война была неизбежна, что Россия чуть ли не жертва обстоятельств. Особенно циничны слова про «любовь» россиян к украинцам.

Ее «плоды» украинцы увидели в Буче, Ирпене, Гостомеле. Ее «плоды»- в непрекращающихся ударах РФ по мирным украинским городам. Ее «плоды» в нежелании России сделать очень простой шаг- вывести свои войска со всех оккупированных территорий, включая Крым, Донецкую и Луганскую область и с тех украинских земель, что Россия «присоединила» к себе, после начала полномасштабной войны. И это — очевидный аргумент, на который у Патрушева и ему подобных в руководстве РФ нет и быть не может контраргументов.