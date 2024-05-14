Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, которого президент Владимир Путин назначил своим помощником, займется вопросами кораблестроения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это будет одной из основных сфер его кураторства», — сказал он, добавив, что, возможно, появятся и другие.

Отвечая на вопрос, почему Патрушеву поручили именно такое направление работы и не является ли это сужением его профессиональной сферы, Песков заявил, что при распределении обязанностей учитывался «огромный опыт» экс-секретаря Совбеза.

«Это, конечно, чуть-чуть другой характер, но это абсолютно стратегическая отрасль, огромная отрасль, сложная, и поэтому, конечно, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», — пояснил Песков.

Патрушев 50 лет назад действительно закончил Ленинградский кораблестроительный институт, но сразу же после этого был завербован в КГБ. Большую часть жизни он проработал в органах госбезопасности и контрразведке.

Последние 16 лет Патрушев занимал должность секретаря Совбеза и был освобожден от нее в 2024-м, после избрания Путина на пятый президентский срок. На его место назначили Сергея Шойгу, до этого руководившего Министерством обороны.