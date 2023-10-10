Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

Об этом сообщает «Азертадж».

Глава государства заявил, что повестка дня отношений между нашими странами очень широка. Президент Ильхам Алиев сказал, что период, прошедший с подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Российской Федерацией, продемонстрировал, что двусторонние отношения носят действительно союзнический характер, и подчеркнул, что это проявляется во всех сферах.

Президент Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества в области региональной безопасности, в экономической, транспортной и других сферах.

Николай Патрушев, в первую очередь, передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия Владимиру Путину.

В связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева секретарь Совета безопасности Российской Федерации с уважением почтил светлую память общенационального лидера.

Глава государства выразил благодарность за проведение в России на государственном уровне мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера в знак уважения к его памяти.

Гость с удовлетворением подчеркнул, что после подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Российской Федерацией наши связи еще более расширились.

На встрече состоялся обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам, а также сотрудничеству в рамках международных организаций, были обсуждены вопросы регионального сотрудничества.

Глава государства подчеркнул важность решения региональных вопросов с участием стран региона в формате «3+3», отметил проведение встреч в этом формате на соответствующих уровнях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном, Россией и Ираном по развитию транспортного коридора Север-Юг.