Приключения новых лифтов в Баку

У меня зазвонил телефон. Кто говорит ? Нет, не слон, а возмущенные жители домов, что расположены на проспекте Азадлыг. Говоря конкретнее, в доме номер 114 , по словам жильцов, более двух месяцев не работают лифты. Дом этот, замечу, не простой. Ранее он именовался «совминовским» и жили там очень знаковые лица. К примеру, известная актриса Гамида Омарова. Квартиру в этом же доме имеет известная журналистка Надежда Исмайлова.

Рядом стоят, так называемый «дом КГБ» и иные здания, в одном из которых долгие годы проживал бывший заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов. Лифты в этих домах не менялись долгие годы и давно уже пришли в негодность. Впрочем, такая ситуация имеет место в целом по городу. Как заявил еще в ноябре 2018 года 1news.az генеральный директор Производственного объединения «Лифтремонт» Халид Алекперов, в Баку имеется около трех тысяч лифтов, которые находятся в плачевном состоянии.

Он тогда уточнил, что речь идет о лифтах, установленных в построенных государством жилых зданиях. «Нам предстоит заменить лифты, установленные в зданиях, построенных в 60-90-х годах ХХ века. Так как они старые, то постоянно нуждаются в ремонте»,- подчеркнул тогда Х.Алекперов. И вот, опять же в ноябре, но уже прошлого года, появилась информация о том, что ПО «Лифтремонт» заключило контракт с немецкой компанией Wittur Holding GMBH, имеющей большой опыт и технические возможности в этой сфере.

Согласно информации, которую предоставил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, ПО «Лифтремонт» и Wittur Holding GMBH провели совместное мероприятие с участием многих азербайджанских компаний, посвященное состоянию лифтового хозяйства столицы, установке новых лифтов и предстоящим работам в этой сфере.

Тогда говорилось о том, что до конца года в Баку установят 542 новых лифта. 458 из них уже доставлены в Баку. 162 лифта уже установлено и принято к эксплуатации МЧС, 296 — устанавливаются. Лифты устанавливаются в Низаминском, Гарадагском, Наримановском, Бинагадинском, Сабунчинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку.

Новость звучала красиво и радующее. Но, планировать и реализовать, в условиях Азербайджана – разные вещи. Так, к примеру, произошло и с лифтами, что установлены в указанных зданиях, где ранее жили и ныне живут весьма известные люди. Я лично побывал на месте и увидел, что из себя представляют эти новые лифты.

Сразу замечу, что они прекрасны. Как и было обещано, они по своим техническим параметрам и качеству превосходят все ранее закупленные, ими могут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями. Причем, каждый лифт стоит 12 тысяч 800 долларов США, что крайне немного и указывает на то, что коррупционной составляющей тут нет.

Но, есть иной фактор. Запуск этих лифтов затянулся. По словам жильцов, процесс замены лифтов длится более двух месяцев. Сначала снимали старые лифты, затем привезли и установили новые, но работают они в тестовом режиме. Причем, ломались они уже, что доставляло кучу неудобств жильцам, особенно живущим на верхних этажах зданий.

В «доме Абида Широфова» лифт до сих пор не функционирует, а вот в доме по проспекту Азадлыг 114, вроде бы новый лифт, а уже чинили, причем по просьбе одного из известных жильцов. Оказалось, что кто-то из работников, устанавливающих лифт, просто спутал трафарет, указывающий на грузоподъемность лифта — вместо максимально возможных 400 на трафарете красовалась цифра в 1000 килограмм, которые способен поднять лифт.

Хотя, замечу, среди жильцов дома к тому времени уже появились слухи, что «вместо хороших немецких лифтов, нам подсунули китайские». В реальности же, как я в э том убедился лично, увидев данные лифты, это не так. Просто, оплошность отдельного человека породила недовольство и слухи. Кстати, по имеющейся у нас информации, МЧС пока не принял эти лифты, но уже в ближайшие 10 дней этот вопрос будет урегулирован. Надеюсь, что после этого, проблем с эксплуатацией лифтов в этих зданиях не будет, да и в целом, что Баку перестанет быть городом, где проблема неисправных лифтов стояла так остро.