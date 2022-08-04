В финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от российской границы, с 5 августа будут ежедневно включать гимн Украины.

Об этом сообщил мэр города Киммо Ярва, пишет Yle.

Гимн будет играть с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina в 19:30.

«Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта», — объяснил это решение Ярва.

Также перед мэрией и в порту города теперь поднимают флаг Украины.

Издание отмечает, что в соседнем городе Иматра украинский гимн включают с конца июля. (УНИАН)