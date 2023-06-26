Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с заявлением спустя почти двое суток после отступления из российского Ростова.

Как передает theins.ru, по его словам, «целью похода было не допустить уничтожения ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности всех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе боевых действий.

Пригожин заявил, что ЧВК якобы собиралась разоружиться 30 июня, но по его боевикам был нанесен удар, в результате которого погибли около 30 человек. «Мы не хотели проливать русскую кровь. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что местные жители встречали вагнеровцев с воодушевлением, так как надеялись, что те решат проблемы, в том числе с коррупцией. Он подчеркнул, что на земле от его действий никто не пострадал.

Между тем ранее сообщалось, что потери российской армии в результате военного мятежа могли составить от четырех до 20 человек. Кроме того, наемниками ЧВК «Вагнер» было уничтожено как минимум два боевых вертолета и один самолет.