«Мы не ставили целью свержение власти в России».

Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Наш марш на Москву мы начали из-за несправедливости. По дороге на земле мы не убили ни одного солдата. За сутки не дошли всего 200 километров до Москвы, зашли и заняли под контроль город Ростов. Мирные жители были рады нас видеть. Мы показали мастер-класс, каким могло выглядеть 24 февраля 2022 года. У нас не было цели свержения существующего режима и законно избранной власти. Развернулись мы, чтобы не проливать кровь», — подчеркнул Пригожин.