Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что провел совещание командиров и сообщил им «печальное известие» о «роспуске» Европарламента, говорится в сообщении на странице компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом Пригожин прокомментировал призыв межпартийных депутатов Европарламента признать ЧВК террористической организацией, об этом писала газета Politico.

«Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — заявил Пригожин. (Газета.Ру)