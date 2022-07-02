Несмотря на то, что военные эксперты предсказывали наступление оперативной паузы в войне России против Украины, на самом деле она не состоялась. Причины такого положения не военные, а политические. Путину нужны хоть какие-то победы, и он за ценой не постоит.

В наступлении на Северодонецк российская армия понесла такие большие потери, что у нее нет реальных резервов. Как фиксирует украинская разведка, для усиления наступающих подразделений на Лисичанск, перебрасываются батальонные тактические группы, причем не полного состава, с других участков фронта. В частности, из-под Изюма и Попасной, а также из Донецка. Такая концентрация наступающих дает им возможность медленного продвижения по двум направлениям к Лисичанску. Бои идут на окраинах, и есть угроза окружения города. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, который ведут ряд украинских телеканалов, подтвердил утверждения аналитиков о существующем риске окружения Лисичанска, но украинские военные отчетливо видят всю карту боевых действий и держат ситуацию под контролем.

В то же время как сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов, украинские армейцы провели успешную операцию и освободили село Павловка на Кураховском направлении в Донецкой области. По словам Громова, ВСУ удалось выбить оккупантов из села Потемкино в Херсонской области. Несмотря на попытки оккупантов обороняться, украинским военнослужащим удается наступать на некоторых направлениях, нанося оккупантам потери.

Со своей стороны, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью изданию «РБК-Украина» сообщил, что «Среди успехов наших Вооруженных сил — это и то, что мы держим Барвенково. В окрестностях этого города ведутся боевые действия. И то, что мы не пропускаем врага — это уж очень существенный результат, потому что такое сдерживание стоит ему очень дорого. Агрессор несет там очень значительные потери и в живой силе, и в технике, и в авиации». Важность этого также в том, что российское командование не отказалось от планов наступления на Харьков. На этот раз с юга.

В ночь на 1 июля ракетному обстрелу подвергся склад боеприпасов в оккупированной Кадиевке Алчевского района Луганской области. За несколько дней до этого украинская артиллерия ударила по складам в Донецке, городе Зимогорье и селе Белое. Как пишут в российских пропутинских пабликах, это стало возможным после появления у ВСУ западной артиллерии, в том числе американских систем залпового огня M142 HIMARS. И все это в довольно глубоком тылу российских войск.

В дипломатической сфере Россия потерпела два весьма чувствительных поражения, которые будут иметь долгосрочные последствия.

Во-первых, сначала на встрече G7, а затем на саммите НАТО в Мадриде была подтверждена безусловная и бессрочная поддержка Украины. Фактически Запад предупредил Москву, что отказывается от любых попыток давления на Киев для каких-либо уступок агрессору. Теперь все будет решаться на поле боя.

Это очень серьезный удар, так как экономическая ситуация в России стремительно ухудшается, и Кремлю очень важно заставить Киев пойти на переговоры. Теперь с такими надеждами, несмотря на разгоняемую волну явной и тайной российской агентурой putinversteher, придется проститься.

Сюда же следует отнести принятое решение странами НАТО о перевооружении своих армий. Начинается новая гонка вооружений, которую выиграть у России нет никаких шансов. Каждый день войны с Украиной стоит Москве $1 млрд, и затраты по мере роста потерь только увеличиваются. В апреле бюджет сведен с дефицитом, то же самое произошло в мае. Даже правительственные чиновники высокого уровня признают, что год будет сведен с дефицитом в 1 трлн рублей. Такого в России не было уже очень давно. Во-вторых, Швеция и Финляндия приняты в НАТО по ускоренной процедуре. Кроме того, что Альянс существенно укрепился, создан прецедент отхода от многоступенчатой процедуры в виде так называемого Плана действий по членству в НАТО. В Мадриде было сказано, что после завершения войны у Украины есть все шансы быть принятой в Альянс. Путин затеял войну, чтобы помешать Киеву, а также Тбилиси, а затем и Кишиневу вступить в блок и добился прямо противоположного. В целом НАТО увеличило свою границу с Россией, приблизилось к Петербургу и Москве, некого в этом обвинять кроме самой себя.

Если вернуться к военно-стратегической ситуации в войне, то наряду с попытками российских войск любой ценой выйти на административные границы Луганской области московскому командованию приходится мириться со стратегическим поражением в Черном море. После ряда обстрелов украинской артиллерией острова Змеиный, российским войскам пришлось буквально бежать оттуда. Все, кто уцелел после обстрелов, были эвакуированы двумя резиновыми катерами. Каждый из них вмещает 20 человек. Пришлось бросить всю технику, если от нее что-то осталось после обстрелов. Отметим, что в обстрелах отличились гаубицы «Богдана» украинской разработки и производства. Они поступили на вооружение ВСУ буквально за несколько дней до начала войны. К сожалению, их пока у украинских артиллеристов очень мало.

Хотя российское Министерство обороны попыталось представить уход с острова как акт доброй воли, все поняли, что произошло на самом деле. В российских пабликах поднялась буквально истерика, и даже паника. И есть от чего. Блогер Неисправимый Мизантроп с горечью писал: «Уже скоро! Минобороны России: сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на полуострове Крым и вывели находящиеся там гарнизоны». Этот пост также отражает все возрастающую неуверенность не только приспешников оккупантов на захваченных территориях, но также в Крыму. Пусть и не сразу, но, так или иначе, с полуострова придется уходить. И чем раньше, тем лучше.

Отметим, что остров Змеиный был захвачен в первый день агрессии. С того времени туда были завезены противоракетные системы, радиолокационное оборудование и значительное количество боеприпасов. Змеиный занимает очень важное положение в северо-западной части Черного моря. Находясь на нем, оккупанты могли блокировать транспорт в устье Дуная, угрожать Одессе и просматривать радиолокационными системами не только украинское побережье, но также румынское и небольшую часть болгарского. Теперь это все безвозвратно ушло в прошлое. По словам украинского военно-политического обозревателя Александра Коваленко, на сегодняшний день ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находиться в Черном море на расстоянии ближе, чем на 200 км от линии берега Украины.

О стратегическом поражении после бегства с острова Змеиный заговорили и в Москве. Таких слов они не употребляют, но из контекста это ясно. В российской «Независимой газете» военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев четко обозначил создавшееся положение. «На фоне того, как Россия относительно долгий период пытается отвоевать территорию Донбасса и строит оборонительные рубежи на Николаевском и Криворожском направлениях, разговоры о контроле над Одесской областью считаю неуместными. Сейчас в условиях, когда НАТО начинает новый этап военной помощи Украине и та готовит контрнаступление, перед российскими войсками стоят задачи на юге удержать Херсонскую и часть Запорожской областей, которые они контролируют».

Вот оно как. Уже о наступлении по всему фронту нет разговоров. Перед лицом неизбежного украинского контрнаступления хотя бы удержать захваченное. На большее не замахиваются. В российской армии растет дезертирство. Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, в оккупированной Калиновке, что в Херсонской области, появилась группа дезертиров в возрасте 18-20 лет. Одеты в российскую военную форму, без знаков различия и головных уборов и просят еду и воду у местных. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют 3 автомата. Двигаются в сторону Крыма. При этом, передвигаются исключительно ночью, а днем скрываются. Беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным. В то же время, как свидетельствует очередной телефонный разговор захватчиков, перехваченный Службой безопасности Украины, оккупанты платят по $20 тысяч взятки, чтобы сбежать с войны. Столько стоят документы о «демобилизации» военнослужащего из армии России и возвращении домой.

Со своей стороны украинские спецслужбы советуют вторгшимся в Украину сдаваться в плен для чего звонить на номер 2402. Так они, по крайней мере, останутся живы, а раненным будет оказана медицинская помощь.