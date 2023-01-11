По меньшей мере семь человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в среду вблизи расположенного в центре Кабула здания МИД захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан». Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский источник.

По его сведениям, еще не менее 10 человек пострадали.

Ранее заместитель главы канцелярии премьер-министра во временном правительстве талибов Ахмадулла Муттаки на своей странице в Twitter информировал о том, что в здание МИД попытался проникнуть террорист-смертник. По словам Муттаки, злоумышленник был обнаружен охраной у дверей здания, после чего «подорвал себя».