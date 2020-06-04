При необходимости выйти из дома граждане должны звонить в «102»

Жители городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района в случае возникновения необходимости покинуть места жительства или места пребывания в выходные дни должны обращаться в МВД.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района», подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Так, жители могут покинуть свои места жительства или места пребывания в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости неотложной медицинской помощи только посредством службы скорой медицинской помощи, а также для участия в похоронах близких родственников с разрешения Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики — через колл-центр службы «102».

Лицам, работающим в сферах труда и услуг, деятельность которых не запрещена в период карантина, разрешат передвижение в случаях, если сведения об этих сотрудниках и их служебных автомобилях будут внесены на портале icaze.e-gov.az работодателем с использованием электронной подписи.