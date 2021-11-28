Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате миномётного обстрела в провинции Идлиб, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Инцидент случился в районе населённого пункта Хас. Террористы открыли огонь по позициям правительственных сил Сирии из района Кафер-Рума.

Всего за сутки в САР зафиксировано пять обстрелов. Три обстрела произошли в провинции Алеппо, по одному обстрелу – в провинциях Идлиб и Хама. Огонь был открыт со стороны позиций запрещённой в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».