При беспорядках в ЮАР, которые начались 9 июля, погибли 117 человек. Об этом заявила министр развития малого бизнеса ЮАР Кумбудзо Нтшавени, сообщает ТАСС.

«В Квазулу-Наталь погиб 91 человек, арестованы за участие в беспорядках 1 478 человек. В Гаутенге погибли 26 человек», — сказала она.

По ее словам, в столичной провинции Гаутенг в настоящий момент обстановка «спокойная», за сутки зафиксировали лишь шесть инцидентов, связанных с актами насилия. В то же время в Квазулу-Наталь положение остается неустойчивым.

Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Чтобы подавить беспорядки в Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. Джейкоб Зума попал в тюрьму на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний бывший президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.