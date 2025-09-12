Более 50 человек погибли в результате массовых беспорядков в Непале. Об этом со ссылкой на полицию сообщило Agence France-Presse.

Ранее сообщалось о 34 жертвах столкновений. Согласно обновленным данным правоохранительных органов, погиб 51 человек. Более 1,3 тыс. человек получили ранения.

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Они привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли. Основными участниками акций протеста стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В стране был введен комендантский час.