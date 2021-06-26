Президент Гурбангулы Бердымухамедов проведет в Ашхабаде переговоры с Президентом Кыргызстана С.Жапаровым, который 27-28 июня посетит Туркменистан с официальным визитом.

О подготовке визита главы Кыргызской Республики, на заседании правительства по видеосвязи, рассказал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Р.Мередов.

Мередов также подчеркнул, что Туркменистан и Кыргызстан активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, где оказывают друг другу взаимную поддержку. Вице-премьер отметил, что в ходе предстоящего визита предусматривается подписать ряд двусторонних документов, нацеленных на дальнейшее развитие туркмено-киргизского партнёрства в различных областях.

Затем, министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков, являющийся сопредседателем Межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству с туркменской стороны, рассказал о подготовке к официальному визиту Президента Кыргызстана и запланированным в его рамках мероприятиям.

Говоря о перспективах туркмено-кыргызского сотрудничества, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил наличие солидного потенциала для наращивания продуктивных торгово-экономических контактов, о чём также наглядно свидетельствует позитивная динамика взаимного товарооборота.

Подчеркнув важность предстоящих в Ашхабаде переговоров в верхах, глава государства поручил обеспечить высокий организационный уровень подготовки к официальному визиту в Туркменистан Президента Кыргызской Республики.